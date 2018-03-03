Türk iş adamının Dubai'de gözaltında alınması protesto edildi

ANKARA (AA) - İş adamı Mehmet Ali Öztürk'ün fuar için gittiği Dubai'de gözaltına alınması, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Büyükelçilik önünde toplanan Seriyye Vakfı üyeleri, Dubai'de gözaltına alınan ve bir daha haber alınamayan iş adamı ve eski Bayırbucak Türkmen Dağı Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Öztürk'ün gözaltına alınmasını protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Seriyye Vakfı Genel Başkanı Servet Turgut, Mehmet Ali Öztürk'ün 17 Şubat'ta Dubai'deki gıda ve içecek fuarına katıldıktan 3 gün sonra eşi ile kaldıkları otelde gözaltına alındığını belirterek, 11 gündür Öztürk'ten haber alınamadığını söyledi.

Turgut, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mehmet Ali Öztürk'ü rehin tuttuğunu ve hangi suçla tutuklandığını izah etmediklerine vurgu yaparak, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Öztürk'ün bir an önce serbest bırakılıp Türkiye'ye dönmesini isteyen grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Muhabir: Aykut Karadağ