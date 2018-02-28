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Türk iş adamı Dubai'de gözaltında

Fuar için gittiği Dubai'de 8 gün önce gözaltına alınan iş adamı eski Bayırbucak Türkmen Dağı Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Ali Öztürk'ün eşi, kocasından mutlu bir haber bekliyor.

28 Şubat 2018 Çarşamba 23:28
Türk iş adamı Dubai'de gözaltında
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MERSİN (AA) - Fuara katılmak için gittiği Dubai'de 8 gün önce gözaltına alınan iş adamı, eski Bayırbucak Türkmen Dağı Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Ali Öztürk'ün eşi, kocasından gelecek güzel bir haberi bekliyor.

Öztürk'ün Mersin'de yaşayan eşi Emine Öztürk, yaptığı açıklamada, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) öncülüğünde 75 kişilik heyetle 17 Şubat'ta Dubai'de gerçekleştirilen gıda ve içecek fuarına katıldıklarını söyledi.

Fuara katıldıktan 3 gün sonra eşinin ve kendisinin kaldıkları otelde gözaltına alındıklarını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Otelde kahvaltı yaparken etrafımıza 8-10 kişi geldi, 'Mehmet Ali Bey bizimle geliyorsunuz' dediler. Üzerlerinde resmi kıyafet yoktu. Ben 'Kimsiniz' diye sorduğumda 'Soru sormayın' dediler. Bizi odamıza çıkardılar ve valizleri topladık. Eşimin ve benim ağzımı kapattılar. Daha sonra gözlerimizi bağlayıp ellerimize kelepçe vurdular. 1 saat falan gittik. Ben bağırmaya başlayınca bir ara gözlerimi açtılar. Etrafımız çöldü. Tekrardan gözlerimi kapattılar ve sonra gözlerimizi bir odada açtık. Pasaportlarımızı, telefonlarımızı her şeyi aldılar."

Öztürk, kendisinin bir gün sonra serbest bırakıldığını ve grupla Türkiye'ye döndüğünü aktardı.

Olayın ardından konsolosluğun hemen girişimlerde bulunduğunu aktaran Öztürk, "Dışişleri Bakanlığından yetkililer de sürekli bilgi veriyorlar. Eşimin neden gözaltına alındığı belli değil. Suriye'de iç savaş yaşanmaya başladığı günden itibaren oradaki halka yardım götürdü. Yardımların ulaştırılmasına yardımcı oldu. Sonra bu işi Bayırbucak Türkmen Dağı Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği çatısı altında yürüttü. Halep, İdlib, Arakan gibi bölgelere sürekli yardımlar götürdüler, faaliyetlerde bulunuyorlardı. Bunun için gözaltına alınmış olabilir. Eşimin başka hiçbir şeyi yoktu." diye konuştu.

Öztürk, tek isteğinin eşinin bir an önce serbest bırakılıp, Türkiye'ye dönmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Muhabir: Mustafa Güngör

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