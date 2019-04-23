Türk, Iraklı ve Suriyeli çocuklar tiyatro oyunu izledi

ANKARA (AA) - Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneğinin (MSYD) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte Türk, Suriyeli ve Iraklı çocuklar birlikte tiyatro oyunu izledi.

MSYD ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğinde düzenlenen 23 Nisan etkinliğinde Türk, Suriyeli ve Iraklı çocuklar bir araya geldi.

Küçük Tiyatro'da sahnelenen "Altın Kız" oyununu ilgiyle izleyen çocuklar, akranlarıyla kaynaşma fırsatı buldu.

Tiyatro oyuncuları eserin sahnelenmesinin ardından çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Sosyal uyum çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar, tüm dünya için barış isteklerini dile getirdi.



