"Türk insanın neler yapabileceğini tüm dünya gördü"

ESKİŞEHİR (AA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) destekli, Alfa İleri Teknoloji Savunma ve Havacılık Limited Şirketi tarafından yürütülen Havacılık, Raylı Sistemler, Savunma Sanayi Mali Destek Programı’nın kapanışı ve KYK Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı'nın açılışı yapıldı.

Törene, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, KYK Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Onur Sürmeli, KYK Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Arda Sürmeli ve davetliler katıldı.

Vali Çakacak, Eskişehir'in 3 büyük üniversitesi, nitelikli sanayi tesisleri, havacılık ve raylı sistemlerdeki firmalarıyla İç Anadolu Bölgesi'nin parlayan yıldızı olduğunu belirterek, Türk insanının arzuladığı, istediği bir işi başarıyla yaptığını kaydetti.

"Biz Türk milleti olarak, siyasal alanda neler yapabileceğimizi bütün dünyaya Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz'da gösterdik" diyen Vali Çakacak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin bitti denilen anda küllerinden doğduğunda bütün dünyanın en güçlü devletlerine neler yapabileceğini herkes biliyor. 15 Temmuz'da darbe girişimi adı altında bölme, parçalama ve işgal girişimine karşı bu milletin evlatlarının sadece Cumhurbaşkanının milletimizi meydanlara, havalimanlarına davetiyle, siyasi görüşü, etnik yapısı, kültürü ne olursa olsun söz konusu vatanı olduğunda güzel ülkemin güzel insanlarının neler yapabileceğini bütün dünya gördü. İşte bu örnekler Türk insanının, girişimcisinin neler yapabileceğini de gösteriyor."

Vali Çakacak, Bursa Bilecik Eskişehir Kütahya Kalkınma Ajansı (BEBKA) olarak bugüne kadar Eskişehirli firmalara "Mali Destek Programları" kapsamında 102 proje için 30 milyon 846 bin 246 lira, "Teknik Destek Programları" kapsamında 68 proje için 656 bin 544 lira ve "Fizibilite Desteği Programları" kapsamında da 14 proje için 690 bin 591 lira olmak üzere 184 proje için toplamda 32 milyon 193 bin 381 lira destek sağlandığını bildirdi.