Son Dakika

Türk hayırseverlerden Nijerya'daki Türk okuluna yardım

Türk hayırseverler Nijerya'nın başkenti Abuja'da faaliyet gösteren Sami Efendi Uluslararası Türk Okulu'ndaki öğrencilere giysi ve kırtasiye yardımında bulundu.

Genel 07.12.2019, 20:43
Türk hayırseverlerden Nijerya'daki Türk okuluna yardım
banner230

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

ABUJA (AA) - Darul Erkam Vakfı Başkanı Yunus Emre Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Abuja'nın Gbesa bölgesinde bulunan Sami Efendi Uluslararası Türk Okulu'na yardımların gönderildiğini belirtti. Okulda yaklaşık 250 öğrencinin bulunduğunu işaret eden Akyol, Türk hayırseverlerin gönderdiği giysi ve kırtasiyelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Akyol, Darul Erkam Vakfının yaklaşık 2 yıldır Nijerya'da faaliyet gösterdiğini dile getirerek "Türkiye-Nijerya dostluğu pekiştirmek için bulunuyoruz. Buradaki ihtiyaç sahipleri için, özellikle çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için buradayız." dedi.

Nijerya'daki insanların yoksulluk içinde yaşadıklarının altını çizen Akyol, "Vakfımız, burada bulunan Müslüman kardeşlerimizin eğitimine katkıda bulunmak ve destek vermek istiyor. Bunun için zaman zaman okul açarak, kırtasiye malzemeleri destek veriyoruz ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Amina Garba ise Türkiye'den gelen yardımlardan dolayı duyduğu memnuniyetini aktararak Türkiye'ye ve Türk halkına dua etti.

#dünya
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Aralık 2019
İmsak 06:11
Güneş 07:39
Öğle 12:38
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@