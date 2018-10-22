Türk Hava Yolları'nın 24 saati

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin 24 saatinin nasıl geçtiği hakkında bilgi vererek, "Günlük ortalamada, dakikada 1 uçağın kalkış yaptığını dünyayı 60 kez dolaştığımızı biliyor musunuz? Hayırlı bir hafta dileklerimiz ile milletimiz için 7*24 hiç durmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Durmak yok!" ifadelerini kullandı.

Ekşi, Twitter’dan THY'nin bir günü hakkında açıklama yaptı.

THY'nin 24 saatini anlatan bir grafik paylaşan Ekşi, ortalama her 61 saniyede bir THY uçağının kalkış yaptığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Her gün ortalama bin 739 pilot, 2 bin 974 kabin memuru görev yapıyor. Ortalama 213 bin 767 yolcu taşıyoruz. Ortalama 3 bin 722 ton kargo taşıyoruz. Ortalama 14 bin 613 ton yakıt tüketiyoruz. Ortalama 226 bin 166 ikram yüklüyoruz. Ortalama 323 bin 019 kişi web sitesi ve mobil uygulamamızı kullanıyor. Ortalama 241 bin 140 kişi rezervasyon ve biletleme yapıyor. Ortalama 11 bin 697 kişi business loungelarımızı kullanıyor. Ortalama 211 bin 157 boarding pass card basıyoruz. Uçaklarımız her gün ortalama 3 bin 971 saat havadalar. Bu sayı 165 güne tekabül ediyor. Ortalama 2 milyon 400 bin 521 kilometre yol kat ediyoruz. Dünyayı 60 defa dönüyoruz."

Muhabir: Kenan Irtak