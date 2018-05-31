"Türk Hava Kuvvetleri caydırıcılığın teminatı"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Ülke savunmasında ve uluslararası ortamda caydırıcılığın teminatı Türk Hava Kuvvetleri, sahip olduğu modern sistemleri, dinamik yapısı, profesyonel ve yetenekli personeliyle Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı ve Teröristle Mücadele Harekatı'nda gösterdiği üstün başarı ile ülkemizin gururu olmuştur." ifadesini kullandı.

Bakan Canikli, 1 Haziran Hava Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e kutlama mesajı gönderdi.

Milletin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin asli unsurlarından birisi olarak, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunmasında önemli görevler icra eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 107'nci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle tüm personeli yürekten kutlayan Canikli, mesajında şunları kaydetti:

"Ülke savunmasında ve uluslararası ortamda caydırıcılığın teminatı Türk Hava Kuvvetleri, sahip olduğu modern sistemleri, dinamik yapısı, profesyonel ve yetenekli personeliyle Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı ve Teröristle Mücadele Harekatı'nda gösterdiği üstün başarı ile ülkemizin gururu olmuştur.

107'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Hava Kuvvetlerimizin bugünkü seviyesine ulaşmasında emeği geçen komutanlarımızı, değerli mensuplarını, emeklilerini ve hayattaki gazilerimizi en içten duygularımla tebrik ediyor, sağlık, mutluluklar diliyorum. Büyük bir azim ve özveriyle çalışan Hava Kuvvetleri personeline görevlerinde başarılar diliyorum."

