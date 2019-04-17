Türk fuarcılığının kalbi İstanbul'da atıyor

İSTANBUL(AA) - Dünyanın en önemli metropol şehirlerinden biri olan İstanbul, sahip olduğu stratejik konum ve önemli merkezlerin yanı sıra, fuarcılık potansiyeliyle de Türkiye’nin lider şehri olarak öne çıkıyor.

2023’te dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olmayı amaçlayan Türkiye’nin en önemli finans şehri İstanbul, kültür, tarih ve turizm gibi özellikleriyle öne çıkarken, kentin fuarcılık potansiyeli de dikkati çekiyor.

AA muhabirinin İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nden edindiği bilgilere göre, Türkiye’de en büyük ve en kaliteli fuar organizasyonları İstanbul’da düzenleniyor.

İstanbul, stratejik konumu ve marka şehir olması nedeniyle Türkiye’de büyük fuar organizasyonlarının düzenlenebileceği en uygun konumda yer alırken, fuarcılık konusunda büyük aşama kaydetti. İstanbul’da 154 fuar şirketi faaliyet gösterirken, kentte 10 fuar alanı bulunuyor.

En yüksek fuar sayısına 215'le 2014 yılında ulaşıldı

Yıllar itibariyle bakıldığında İstanbul‘da düzenlenen fuar sayısı 2008 yılında 199 olarak kayıtlara geçti. 2009’da 154, 2010’da 168, 2011’de 204, 2012’de 186, 2013’te 206 ve 2014’te 215 fuar İstanbul’da kapılarını açtı. Bu son 11 yıldaki rekor fuar sayısı olarak kaydedildi.

Ardından fuar sayısı 2018 yılına kadar sürekli gerileyerek 2015'te 203, 2016’da 199 ve 2017’de de 197 oldu. 2018’de ise fuar sayısı 201 yükseldi. Bu yıl ise 211 fuarın İstanbul’da organize edilmesi bekleniyor.

Fuarların kategorilerine bakıldığında İstanbul’da en çok eğitim alanında, en az ise at yetiştiriciliği ve binicilik konusunda fuar düzenleniyor.

2018'de 501 fuarın 201’i İstanbul’da gerçekleştirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre ise Türkiye'de 20 ilde kapalı alan büyüklüğü 5 bin metrekarenin üzerinde toplam 33 fuar merkezi bulunuyor.

2017 yılında Türkiye’de toplamda 475 fuar düzenlenirken, bu fuarların 197’si İstanbul’da organize edildi. Buna göre İstanbul, yüzde 41’le diğer illere kıyasla Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. İstanbul'u fuar alanı büyüklüğü bakımından İzmir, Konya, Bursa ve Antalya, fuar sayısı bakımından Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izliyor.

2018 yılında ise 501 fuar ana takvime girdi. Bunların 201’i İstanbul’da gerçekleştirildi.

2019 fuar takvimi istatistiklerine göre de Türkiye genelinde 458 adet fuar düzenlenmesi planlanıyor. Yine bu fuarların 211’i İstanbul’da gerçekleştirilmesi bekleniyor. Böylece İstanbul, yüzde 46 ile Türkiye ortalamasında zirvedeki yerini korumaya devam edecek.

"İstanbul’un ticari hinterlandı, yani etki alanı sürekli genişliyor ve derinleşiyor"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası olarak İstanbul'da ticareti, ekonomiyi geliştirecek projeler geliştirdiklerini ve bunlar arasında en önem verdiklerinden birinin de "ticari hayat için vazgeçilmez" olarak nitelendirdikleri fuarlar olduğunu söyledi.

Fuarcılığın gelişmesinin, ekonomiyle at başı giden bir özelliğe sahip olduğuna dikkati çeken Avdagic, "İstanbul’un ticari hinterlandı, yani etki alanı sürekli genişliyor ve derinleşiyor. Bu derinleşmeye cevap vermesi açısından, bizim tespitlerimizce İstanbul’un mevcut fuar alanı kapasitesini ikiye katlayacak ölçekte bir projeye ihtiyaç var. Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkasya, Ortadoğu ve Rusya ile gelişen ve önümüzdeki dönemde daha da gelişme potansiyeli taşıyan ticaretimiz, ilave sergileme alanlarına ihtiyacımızı artırıyor." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yeni nesil fuarcılık anlayışının, sadece ürün sergilemenin ötesinde birçok sosyal faaliyeti de fuarlar kapsamına dahil ettiğine dikkati çekerek, "Bir başka ifadeyle, fuarların yapısı ve işlevleri de yeni dönemin ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Bunlar İstanbul’u geleceğe hazırlarken, daha büyük ölçekli fuarları kurgulamayı gerektiriyor. Bu da çok daha büyük kapasiteli, yeni bir fuar alanıyla olabilir." diye konuştu.