İSTANBUL (AA) - Insurtech HUB Genel Müdürü Andrew Warburton, insurtech yatırımlarında merkez olarak Türkiye’yi seçmelerinin temel nedeninin Türk ekonomisinin büyüklüğü olduğunu belirterek, "Türk ekonomisinin büyüklüğüne güveniyoruz." dedi.

Dünya sigorta sektörünün bugününün ve geleceğinin tartışıldığı "Global Insurtech Summit 2019"da konuşan Warburton, insurtech'in, mevcut sigorta sektörü modelinden tasarruf ve verimliliği artırmak için tasarlanan teknoloji yeniliklerinin kullanımını ifade ettiğini söyledi.

Insurtech'in, fintech'ten esinlenilen "sigorta" ve "teknoloji"nin bileşimi olduğuna işaret eden Warburton, "Insurtech yatırımlarında merkez olarak Türkiye’yi seçmemizin en temel nedeni büyük ekonomiye sahip olması ve devletin bu alana önem vermesi ve yatırım yapmaya istekli olmasıdır. Türk ekonomisinin büyüklüğüne güveniyoruz." şeklinde konuştu.

Warburton, insurtech alanındaki faaliyetlerin artmasını sağlamak ve destekledikleri bu girişimleri global arenaya taşımayı hedeflediklerini aktararak, "Değişen müşteri talepleri, yeni teknolojiler ve ekonomik gelişmelerin bir sonucu olarak sigortacılık ekosistemi değişime zorlanıyor. Bu değişim, Insurtech HUB'ın faaliyetleriyle hızlanacaktır." ifadelerini kullandı.





- "Startuplar içerisinde stratejik ve operasyonel uyum aramalıyız"





Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Turkcell Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Adem Duman da fintech alanında insan kaynağının az olduğunu belirterek, Türkiye ve dünyada insurtech alanında daha fazla sigortacının girişimci ve çalışan olarak yer alması gerektiğini söyledi.

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı ise iki sigorta şirketinin rakip bile olsalar birlikte nasıl büyüyeceğine kafa yorması gerektiğini belirterek, "Insurtech startuptaki firmaların sermaye ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Türkiye'de bu yolda önemli adımlar atılıyor. Özellikle bireysel emeklilik mevzuatı açısından baktığımızda bireysel emeklilik fonlarının bir kısmının startuplara, bu tür platformlara yatırım yapması yönünde regülatif değişiklikler yapıldı." diye konuştu.

Obalı, yapılacak yatırımlardan fon sağlayacak startupların sektörü geliştireceğine inandıklarını ifade etti.



Turkcell Finansman Genel Müdür Yardımcısı Doğan Özgenç, güvencell markası ile mikro sigortalarla sektörün çok gelişmediği bir alanı ileriye taşıdıklarını anlattı.



Bolaise Group Startup Koçu Karl Heinz Passler ise dünyada binin üzerinde insurtech startupı bulunduğunu belirterek, "Yanlış yapılan startup seçimi hem zaman israfına hem de maddi israfa neden oluyor. Hepsi aynı göründüğü için de birini diğerinden ayırmak oldukça zor olabiliyor. Bu gibi durumlarda doğru olanı seçebilmek için startuplar içerisinde stratejik ve operasyonel uyum aramalıyız." şeklinde konuştu.