Türk Eğitim-Sen'den öğretmenler onuruna yemek

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki öğretmenler, Türk Eğitim-Sen'in 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği yemekte bir araya geldi.Türk Eğitim-Sen Beypazarı Temsilciliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla...