Türk Eğitim-Sen'den öğretmenler onuruna yemek

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki öğretmenler, Türk Eğitim-Sen'in 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği yemekte bir araya geldi.Türk Eğitim-Sen Beypazarı Temsilciliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla...

Türk Eğitim-Sen'den öğretmenler onuruna yemek
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ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki öğretmenler, Türk Eğitim-Sen'in 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği yemekte bir araya geldi.

Türk Eğitim-Sen Beypazarı Temsilciliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Beypazarı Ticaret Meslek Lisesi Salonunda, ilçede görev yapan öğretmenler onuruna yemek verdi.

Sendika Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun, etkinlikte yaptığı konuşmada, Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, ölen öğretmenlere Allah'tan rahmet, yaşayanlara da sağlıklı uzun ömürler diledi.

Şehit olan öğretmenleri hiçbir zaman unutturmayacaklarını belirten Dolgun, öğretmenlerin sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını aktardı

Dolgun’un konuşmasının ardından salondaki öğretmenler ve katılımcılar, Öğrenci Andı'nı okudu.

Yemeğe, ilçede görev yapan yaklaşık 200 öğretmenin yanı sıra MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan da katıldı.

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