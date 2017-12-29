Türk Eğitim Sen yöneticileri Vali Aktaş’ı ziyaret etti

Yapılan yeni seçim sonrası göreve gelen Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Tayfur Urgenç ve Yönetim Kurulu üyeleri, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’a nezaket ziyaretinde bulundular.

Vali İlhami Aktaş, Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Tayfur Urgenç ile Yönetim Kurulu üyeleri Özcan Sert, Hasan Hüseyin İyilikli ve Memiş Bülbül’ü makamında ağırladı.

Ziyarette, Şube Başkanı Urgenç, yeni yönetim kurulu üyelerini Vali Aktaş’a tanıttı. Vali Aktaş ise Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Tayfur Urgeç başkanlığında yeni yönetimine görevlerine başarılar diledi.