"Türk Dış Politikası ve Kudüs" konferansı

KAYSERİ (AA) - Polis Akademisi Öğretim Üyesi Ortadoğu uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şahin, "İsrail'in sınırı yok. Normalde ülkelerin sınırı olur. Adamlar uyanık, İsrail'in sınırı netleştiğinde Filistin'in de sınırı netleşir. Adamlar netleştirmek istemiyor." dedi.

Erciyes Üniversitesi tarafından Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen "Türk Dış Politikası ve Kudüs" konulu konferansta konuşan Şahin, Kudüs'ün Müslüman dünyası için çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Şahin, İsrail'in Filistin'de adım adım yürüttüğü "Yahudileştirme politikaları" uyguladığını ve bu sayede topraklarını genişlettiğini vurguladı.

İsrail'in yayılmacı politikasını değerlendiren Şahin, "Kudüs, farklı mezhepler için önemli bir yer. 1948'de İsrail kurulur ve batı Kudüs'e yerleşirler. İsrail, zaman içerisinde çeşitli savaşlarla topraklarını genişletmiş. İsrail'in sınırı yok. Normalde ülkelerin sınırı olur. Adamlar uyanık, İsrail'in sınırı netleştiğinde Filistin'in de sınırı netleşir. Adamlar netleştirmek istemiyor. O yüzden ben diyorum ki İsrail gaz gibidir, fırsat buldukça yayılır." ifadelerini kullandı.

- "14 Mayıs Filistinliler için yıkım günü"

Şahin, Kudüs ile ilgili yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin buna bakışı hakkında şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Donald Trump bir karar aldı. İsrail'in başkentini Kudüs yapma kararı aldı. Biz bunun birkaç yıl süreceğini düşünüyorduk ama olmadı. 14 Mayıs'ta ABD, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak. Neden? O tarih, 14 Mayıs İsrail'in kuruluşunun ilan edildiği gün. 14 Mayıs, Filistinliler için yıkım günü. İsrail'in kuruluşunun 70'inci yılı. Sembolizmi görüyor musunuz? Bu kararın alınmasında Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) haberi vardı. Bu ülkelerde Kudüs hakkında konuşulmayacak diye karar alındı. Hangi devletler, İslam İşbirliği Teşkilatının yönetiminin olduğu devletler. Bu karara karşı tek ses Türkiye'den çıktı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs için çeşitli girişimlerde bulunduğuna dikkati çeken Şahin, bunun sonucunda birçok ülkenin ortak bir sesle Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasına karşı çıktığını anımsattı.