Türk cerrahlardan

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Irak'ın Kerkük kentinde, ağır sağlık sorunları bulunan 30 hasta, Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde görevli öğretim üyesi hekimler tarafından yapılan zorlu ameliyatlar ile sağlığına kavuştu.

Yurt Dışındaki Iraklı Doktorlar Derneği ile Kerkük Üniversitesi ve Sağlık Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında, alanlarında başarılı 6 Türk hekim, tecrübelerini paylaşmak için gönüllü oldu.

Gazi, Yıldırım Beyazıt, Osmangazi, Necmettin Erbakan ve Selçuk Üniversitelerinden, farklı branşlardaki gönüllü 6 profesör ve ekibi, Kerkük'te çeşitli hastane ve sağlık kurumlarında tedavi gören hastaları muayene etti.

Çocuk hastalıkları, kadın doğum, genel cerrahi, anatomi, göz ile kalp-damar hastalıkları uzmanı hekimler, yaklaşık 3 ay öncesinden tespit edilen, zorlu ameliyat gerektiren komplike 30 Iraklı hastayı ameliyata aldı.

Ekibin, bir hafta süresince farklı hastanelerde Iraklı meslektaşlarıyla girdiği ameliyatlarda, hem hastalar sağlığına kavuşturuldu hem de tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Seminer ve konferanslarla tıpta gelinen noktayı da anlatan gönüllü hekimler, sığınmacı kampları başta olmak üzere kentteki hastane ve sağlık kurumlarında da mesai yaptı.

- Tıpta gelinen son noktayı anlattılar

Proje ekibinde yer alan Yurt Dışındaki Iraklı Doktorlar Derneği ve Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Dr. Aydın Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar 187 Iraklı doktora Türkiye'de eğitim kursları verdiklerini söyledi.

Talebin çok fazla olmasından dolayı gönüllü hekimlerle Irak'ta organizasyon yapmayı planladıklarını anlatan Beyatlı, şöyle konuştu:

"Buradan profesör hekimleri, Kerkük'e götürerek orada yerinde eğitim verdirmenin daha makul olacağını düşündük. Kerkük Üniversitesi ve Kerkük Sağlık Müdürlüğü ile buradan farklı üniversitelerden 6 profesörü bir haftalığına Kerkük'e götürdük. Orada hastanelerde tıbbi konferanslar verildi, ameliyatlar yapıldı. Kerküklü doktor arkadaşlara bilgi, ameliyat tekniği ve tecrübe paylaşımında bulunuldu. Bu yapılan faaliyet, Iraklı doktorlar tarafından çok büyük memnuniyet ile karşılandı. Iraklı doktorlar, tıpta gelinen son noktayı görme fırsatı buldu."

- Durumu kritik 30 hasta ameliyat edildi

Beyatlı, Irak'ta güvenlikten sonra en önemli konunun sağlık olduğuna dikkati çekerek, kronik hastalıklar, kanser, patlama ve silahlı saldırı sonucu yaralanma vakalarının sıklıkla görüldüğünü anımsattı.

Sağlık alanında katkı vermek için böyle bir çalışma yaptıklarını aktaran Beyatlı, şunları kaydetti:

"Durumu ağır ve ameliyatı zor olan en komplike vakalar, 3 ay öncesinden tespit edildi. Türkiye'den gelen gönüllü ekip, hem cerrahi müdahalelerle hastaları sağlığına kavuşturdu hem de tecrübe paylaşımında bulundu. Ayrı ayrı hastanelerde 30'a yakın ameliyat yapıldı. Böylelikle Iraklı doktorların bundan sonra kritik ameliyatları yapmasına da imkan sağlanmış oldu. Iraklı doktorlar bir hastayı Türkiye'den gelen ekibin nezaretinde ameliyat etti. Staj gibi çok faydalı ve güzel bir çalışma oldu. Oradaki paydaşlarımız organizasyondan çok ciddi şekilde istifade ettiklerini söyledi."