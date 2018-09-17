Türk böğürtleni Turkish Cargo ile dünyaya açılıyor

İSTANBUL (AA) - Dünyanın 122 ülkesine hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markası Turkish Cargo, lezzeti, aroması, iri yapısı ve kalitesiyle öne çıkan Chester türü Türk böğürtlenini, korumalı ve iklimlendirmeli araçlarla muhafaza ederek farklı coğrafyalara taşıyor.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, soğuk zincir statüsünde 2 derecede THY'nin yolcu uçaklarıyla sevki sağlanan böğürtlen, Dubai, Cidde, Riyad ve Hong Kong'a taze bir şekilde ulaştırılıyor.

Türkiye’deki en büyük böğürtlen üretim alanı olan Batman ve çevresinde mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında yetişen bu özel böğürtlen türü, antioksidan, vitamin, mineral ve aroması bakımından zengin, 13,5 briks şeker oranı ile diğer böğürtlen türlerinden ayrışan bir lezzete sahip.

Hassas bir ürün olan ve yüksek sıcaklıklara maruz kalmaması için güneş doğmadan toplanıp paketlenen böğürtlenler, Turkish Cargo'nun yüksek standartlara sahip kargo terminalinde bulunan soğuk hava depolarında hiçbir ısı kaybına uğramadan, korunaklı şekilde saklanıyor.

Turkish Cargo, üreticiye sunduğu imkanlarla böğürtlenin hem raf ömrünün uzunluğuna hem de yeni ülkelere açılmasına önemli katkı sağlayarak Türk ekonomisine olan desteğini bir kez daha kanıtladı.

Dünyanın herhangi bir ülkesinden gelen ithalat-ihracat talebine rahatlıkla karşılık verebilen Turkish Cargo, sahip olduğu uçak filosu, operasyonel çeşitliliği ve soğuk hava taşımaları tedarik zinciri ile özel kargolar için güven oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ihracatçı Mehmet Sabit Ceylan, misyonlarının milli bir kalkınma hamlesinin parçası olarak bölgelerindeki üretilebilecek ürünlerin geliştirilmesi, lojistik, sanayi altyapısının oluşturulması ve uluslararası pazara sunulmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Şu anda taze meyve, donuk meyve, meyve suyu konsantresi ve meyve suyu üreterek bunu gerçekleştirdiklerini kaydeden Ceylan, "Antioksidan, vitamin ve mineral açısından zengin, iri yapısıyla ve kalitesiyle öne çıkan bu böğürtlenler bizim topraklarımızda yetişiyor. Yüksek şeker yoğunluğu ve 20 renk kırmızı içeren nadide böğürtlenlerimizi Turkish Cargo ile sınırlarımızın ötesine ulaştırıyoruz. Ülke olarak başarıya ulaşmamızdaki en önemli desteklerden biri bizi uluslararası pazara ulaştıracak Turkish Cargo'nun kaliteli hizmeti olacaktır. Turkish Cargo'nun hızı ve kapasitesi biz ihracatçılar için büyük bir fırsat oluyor." ifadelerinin kullandı.

Konuya ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de, "Çocukluğumuzda böğürtlenin lezzetine ulaşmak emek, cesaret isterdi. Dikenleri, çalıları aşmak gerekirdi. Biz şimdi de emek harcıyoruz yalnız bu sefer böğürtlene ulaşmak için değil onu dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için. Türk böğürtleni Turkish Cargo ile dünyaya açılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Turkish Cargo ve uçuş tarifeleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishcargo.com.tr web sitesinden, "850 333 0777" numaralı çağrı merkezinden ulaşılabilir.

Muhabir: Kenan Irtak