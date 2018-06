Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

LİPLAN (AA) - Okulda bir sınıfın bilgisayar, ses sistemi ve projeksiyon malzemeleriyle donatılması dolayısıyla düzenlenen törene, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Sinan Cem Barım ve okul müdürü İzet Shala'nın yanı sıra Türk askerleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Albay Barım, burada yaptığı konuşmada, eğitimin önemine değinerek, çocukların geleceği ve eğitiminin onlar için öncelik olduğunu belirtti.

Teknolojinin hayatımıza son derece hızlı girdiğine dikkat çeken Barım, "Bunları okulda öğrendiğimiz bilgi ile birleştirmek çok önemli. Bu dershanedeki bilgisayarların eğitim ve öğretime katkısı bizim için çok güzel bir sonuç olacak. Önümüzdeki dönem ziyarete geldiğimizde, kullanılırken görmek bizi mutlu eder." şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Shala da bilgisayar dershanesi eksikliği yaşadıklarını söyleyerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından finanse edilen bu proje öğrencilerimize, Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerdeki öğrencilerle eşit olma imkanı sağladı." dedi.

Bu iş birliğin gelecekte de devam etmesi temennisinde bulunan Shala, bu yönde katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Öğrenciler ise okullarında bir bilgisayar sınıfı açılmasından memnun olduklarını dile getirdi.

Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca gerçekleştirilen yaklaşık 6 bin avro değerindeki bu proje kapsamında, 10 adet masaüstü bilgisayar ile birer adet dizüstü bilgisayar, ses sistemi, projeksiyon cihazı ve projeksiyon perdesi bağışında bulunuldu.

Muhabir: Sibel Vezaj, Furkan Abdula

