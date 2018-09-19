AKSARAY (AA) - Aksaraylı Kore gazisi Mehmet Acar, aradan geçen 66 yıla rağmen "Gurur kaynağım" dediği gazilik madalyalarını ve o günlere ait fotoğraflarını özenle muhafaza ediyor.

Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla 25 Temmuz 1950'de Bakanlar Kurulu'nun Güney Kore'ye kuvvet gönderme kararının ardından Genelkurmay Başkanlığınca 1952 yılında Kore'de görevlendirilen Aksaraylı Mehmet Acar, savaşta Türk askeri olarak kahramanca bir duruş sergilemenin gururunu yaşıyor.



Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kore Savaşı'nda, vatani görevini yaptığı Erzurum'dan kura sonucu Kore Savaşı'na katıldığını belirtti.

İzmir 'de koordinat kursu gördükten sonra gemi ile 45 günlük yolculuğun ardından Kore'ye ulaştıklarını ifade eden Acar, gemi yolculuğunun ardından Kore'nin Busan şehrine indiklerini ve cepheye gittiklerini bildirdi. Acar, gazi olduğu cephede yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Busan'da misafir kampında kaldık. Cephede savaş devam ediyordu. 10 gün sonra cephedeki askerimizi biz değiştirdik. O askerlerimiz Türkiye'ye döndü. Biz savaşa devam ettik. Ben cepheye top ve mühimmat taşıyordum. Araçla giderken bir patlama oldu ve orada dizime bir parça girdi. Tedavimin ardından tekrar tugayıma döndüm. Savaşta gecemiz gündüzümüz yoktu. Geceleri dahi patlayan mühimmatlar nedeniyle gündüz gibiydi. Kore'de 16 ay süreyle görev yaptım. Gazilik de o günden beri benim gurur kaynağım oldu."

- "Türk askeri her zaman görevinde başarılıdır"

Acar, aradan geçen 66 yıla rağmen "Gurur kaynağım" dediği gazilik madalyalarını ve o günlere ait fotoğraflarını yanından hiç ayırmadığını dile getirerek "Bugün için tekrar savaş olsa ve çağrı olsa hiç tereddüt etmeden gençliğimdeki gibi katılırım. Türk askeri her zaman görevinde başarılıdır. Hiçbir yerde yıkılmadık. Bundan sonra da inşallah yıkılmayız. Bugün Suriye'de askerlerimiz görev yapıyorlar. Şimdi torunlarımız görev başında." diye konuştu.