Türk Arap Medya Derneği'nden Suudi konsolosluğuna 'Kaşıkçı' talebi

İSTANBUL (AA) - Türk Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra haber alınamamasına ilişkin, "Konsolosluktan şunu talep ediyoruz: Lütfen Cemal Kaşıkçı'nın dışarı çıktığına dair görüntüyü bizimle paylaşın. Zorla tutulduğunu düşünüyoruz veya içeride misafir ediyorlardır. Misafirlerini salıvermelerini istiyoruz." dedi.

Washington Post yazarı Suudi Arabistanlı Cemal Kaşıkçı'dan, resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra haber alınamaması üzerine Türk Arap Medya Derneği öncülüğünde bir grup, basın açıklaması yaptı.

Levent'teki Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen gruptakiler adına "Kaşıkçı ile dayanışma eylemi bildirisini", derneğin başkanı Turan Kışlakçı okudu.

Turan Kışlakçı, Kaşıkçı'dan söz konusu olayın dünyada büyük yankı oluşturduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı'nın durumunun ilk andan itibaren dernek tarafından büyük bir hassasiyetle takip edilerek dünyaya duyurulduğunu vurgulayan Kışlakçı, şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ile Ankara'daki Büyükelçiliği derneğimiz tarafından aranıp açıklama istenmiştir. Ancak ne büyükelçilik ne de konsolosluk tatmin edici, kesin ve net bir açıklama yapmamıştır. Derneğimizin kuruluş amacı ve faaliyetlerinden biri de Arap gazetecilerin Türkiye'de rahatça çalışabilmesine yardımcı olabilmektir. Ancak salı günü Suudi konsolosluk binasına giren ve o günden bu yana kendisi ile irtibat kuramadığımız Kaşıkçı, şu an bu durumdan mahrumdur. Bu bağlamda, kendisinden 4 gündür haber alamadığımız Kaşıkçı ile dayanışma için, bugün ilk eylemimizi başlatıyoruz. Dünyanın her yerinden gazeteci ve yazarların iştirak edeceği bu dayanışma eylemimiz, başta İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu olmak üzere Batı'daki Suudi Arabistan büyükelçiliklerinin yanı sıra dünyanın birçok yerinde tertiplenecektir."

Turan Kışlakçı, basın mensupları olarak yazar ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinden endişe ettiklerini belirterek, hayatta olup olmadığını bilmediklerini, Suudi Arabistan'ın bu yöndeki açıklamalarının tatminkar olmadığını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın, İslam aleminin önem verdiği büyük bir ülke olmakla birlikte dijital, yazılı ve sosyal medyada dile getirilen iddiaları bu ülkenin yaptığına inanmak istemediklerini ifade eden Kışlakçı, "Cemal Kaşıkçı, ülkesini seven biridir. Vatanı Suudi Arabistan'a olan bu inancı dolayısıyla konsolosluğa başvurdu. Veliaht (Prens) Muhammed bin Selman'ın birçok reformunu desteklemesine rağmen, sadece ülkesinin çıkarları uğruna dile getirdiği bazı muhalif görüşlere sahipti. Kendisini muhalif değil sadece dış politikadaki bazı hataları ıslah etmeyi öneren bir gazeteci olarak görüyordu." diye konuştu.

Kışlakçı, Cemal Kaşıkçı'nın en kısa zamanda, "misafir" edildiğini düşündükleri başkonsolosluk binasından serbest bırakılmasını veya bulunduğu mekanın derhal belirtilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Kaşıkçı'nın olumsuz bir durumla karşılaşması halinde bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve mutlaka takipçisi olacaklarının altını çizen Kışlakçı, "Tüm dünya gazetecilerinden ve medya örgütlerinden, meslektaşımız Cemal Kaşıkçı'nın özgürlüğü için yaptığımız çalışmalarda bize destek olmalarını ve Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'yı özgür bırakması için yapacağımız 'Cemal Kaşıkçı ile dayanışma eylemlerine' destek olmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Turan Kışlakçı, bildiriyi okumasının ardından yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Konsolosluktan şunu talep ediyoruz: Lütfen Cemal Kaşıkçı'nın dışarı çıktığına dair görüntüyü bizimle paylaşın. Zorla tutulduğunu düşünüyoruz ya da içeride misafir ediyorlardır. Misafirlerini salıvermelerini istiyoruz. Bırakmazlarsa haftalarca, aylarca burada olacağımızı, aynı dayanışma gösterilerini sadece burada değil, dünyanın her yerine yayacağımızı ifade ediyoruz."

MAZLUMDER Genel Başkanı Ramazan Beyhan da bir basın mensubunun haklarının ihlal edildiği için burada olduklarını dile getirerek, "Bütün dünyadaki hükümetlere söylemek istiyorum; muhaliflerini sindirerek susturmak yerine eleştiriye açık olmaları gerekir. Burada bir insanlık ayıbı yaşanıyor." diye konuştu.

Yapılan açıklamaların kendilerini tatmin etmediği için bunun kendilerini Kaşıkçı'nın hayatından endişe etmeye sürüklediğini, buna da üzüldüklerini dile getirdi.

Türkiye'nin özgür bir ülke olduğunu vurgulayan Beyhan, "Buraya gelen her gazeteci, insan hakları neyse bunları sonuna kadar kullanır. Türkiye bunun güvencesini vermiştir. Cemal Kaşıkçı'nın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Eşmen, Mısır Basın Mensupları Derneği Başkanı Hamza Zawba ve Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman da Cemal Kaşıkçı'ya destek açıklamalarında bulundu.