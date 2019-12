'Turizmin başkenti'ndeki gemi batığında heyecanlandıran buluş

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, Antalya'nın kıyısında bulunan batığın dünyanın bilinen en eski batığından 200 sene öncesine dayandığını belirterek, "Ticari yük taşıyan dünyanın en eski batığı olduğu bilimsel çalışmalarla da teyit edildi." dedi.

Öniz'in koordinatörlüğünde, Antalya Müze Müdürlüğünün başkanlığında, yabancı bilim insanlarının katılımıyla kentin batı kıyılarında Tunç Çağı'na ait olduğu bildirilen bakır yüklü gemi tespit edildi.

Batığın önce kanıtlarla bilimsel makalesi yayınlandı, ardından Vali Münir Karaloğlu tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde, Uluslararası Sualtı Arkeoloji Enstitüsü, Texas A&M Üniversitesi ve Oxford Üniversitesinden de uzmanların yer aldığı 30 kişilik ekip, iki gemiyle batıkta arkeolojik kazı çalışması yaptı.

Sualtı hekimlerinin gözetiminde, Doç. Dr. Hakan Öniz koordinatörlüğünde ve dünyaca ünlü Prof. Dr. Cemal Pulak'ın da yer aldığı ekip, batık üzerinde çalıştı.

Yaklaşık 50 metre derinlikten çıkarılan eserler, Antalya Müzesinde bulunan Antalya Koruma ve Onarım Laboratuvarı'na götürüldü. Yabancı bilim insanlarını da heyecanlandıran batıktaki eserler, Kemer ilçesine kurulması planlanan sualtı arkeoloji müzesinde sergilenecek."Batıkta kazı çalışmaları birkaç sene sürecek"

Doç. Dr. Öniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleriyle Batı Akdeniz bölgesinde arkeolojik sualtı araştırmaları sırasında tespit ettikleri batığın kargolarının yayıldığı alanda çalıştıklarını söyledi.

Alanın üstünü açarak eserlere ulaştıklarını, kazı çalışması yaptıklarını belirten Öniz, şöyle konuştu:

"Gemide, milattan önce 16. veya 15. yüzyıllarda muhtemelen Kıbrıs'taki madenlerden çıkartılmış bakır ingotlar var. Bu bakır külçeler, yastık formu adı verilen dünyanın en erken örnekleri. 10 kadar silindir formda külçe var. Bakır külçeler taşıyan bir gemi. Farklı malzemelere de ulaştık. 3600 yıllık mızrak kalıntısı, buna benzer çeşitli eserler çıktı. Bu külçelerin dünyada toplam beş örneği var. Bir tanesi New York Metropolitan Müzesinde, dördü Atina Arkeoloji Müzesinde. Dünyada sadece beş tanesi bilinen bu külçelerden biz, Antalya kıyılarındaki batığımızda 100'den fazla tespit ettik. Batıkta kazı çalışmaları birkaç sene sürecek."

Batığın yabancı bilim insanlarının da ilgisini çektiğini, dünyanın arkeoloji tarihini şekillendirecek bir buluş olduğunu aktaran Öniz, 50 sene önce dünyanın en eski batığının Antalya'da Gelidonya Burnu'nda bulunan batık olduğuna ve milattan önce 1200'e tarihlendiğine değindi.

Yaklaşık 30 sene önce de yine dünyanın en eski batığı olarak Kaş bölgesinde Uluburun Batığı'nın bulunduğunu hatırlatan Öniz, "Antalya'nın, Kumluca ve Kaş ilçeleri dünyanın en eski batıklarına ev sahipliği yapmakta ancak bizim bulduğumuz bu batık, dünyanın bilinen en eski batığından 200 sene öncesine dayanıyor. Ticari yük taşıyan dünyanın en eski batığı olduğu çalışmalarla da teyit edildi." dedi.