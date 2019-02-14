ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkan Yardımcısı Ali Cenk Yorulmaz, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) verilerine göre, turizm içindeki doğa turizminin payının 400 milyar doları bulduğunu ve bunun 263 milyar dolarının macera turistlerinin yaptığı harcamalardan oluştuğunu belirterek, "Doğa ve kültür turizminde önemli bir yere sahip olan Türkiye'nin, bu pastadan pay alması için tüm paydaşların çalışmalara hız vermesi gerekiyor." dedi.

Yorulmaz, AA muhabirine, Türkiye'nin ilk macera turizmi ve sporları fuarı "Adventure Turkey 2019"a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda adı sıkça duyulan ve giderek ilginin arttığı "macera turizmi"nin, risk ve adrenalin sevenlerin, doğa sporlarıyla iç içe faaliyette bulunması olarak tanımlanabileceğini dile getiren Yorulmaz, profesyonel sporcu olsun olmasın adrenalin seven, doğayla bütünleşmek isteyen herkesin, macera turizmine katılım gösterebileceğini söyledi.

Yorulmaz, yürüyüş, yamaç paraşütü, su altı dalış, rafting, bisiklet turu, yelken kanat, dağcılık, tırmanış, iple iniş, safari gibi spor faaliyetleriyle macera turizminin çeşitlendirilebileceğine işaret ederek, "Macera ve adrenalin tutkunları, tatil dönemlerinde bu tür aktiviteleri olan macera turizmine yoğun ilgi gösteriyor. Kış döneminde ve sömestr tatilinde, macera turizmi için başta kayak ve snowboard olmak üzere kar motoru yarışı ile kar raftingi tercih ediliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte su altı dalış, bisiklet turu, doğa yürüyüşleri, dağcılık gibi sportif aktivitelere daha yoğun bir katılım sağlanıyor. Macera tutkunu çiftler ise balayı ya da evlilik yıldönümü gibi özel günleri için daha çok dalış, balon seyahatleri ve safarilere ilgi gösteriyor." diye konuştu.

- "Türkiye'deki önemli 'macera' lokasyonları"

Macera turizmi için dünyada en çok İsviçre'nin tercih edildiğine değinen Yorulmaz, İzlanda, Almanya, Norveç, Yeni Zelanda ve Avusturya'nın da ilgi gösterilen diğer ülkeler arasında yer aldığını aktardı. Dünyada macera turizmi denince, akla ilk gelen yerlerden bahseden Yorulmaz, Bulgaristan Pirin'de dağ yürüyüşü, ABD Grand Kanyon'da tırmanış, Kızıldeniz'de dalış, Afrika'da safari ve Amazon Ormanları'nda yürüyüş gibi aktivitelerin macera turistlerince sevildiğini kaydetti.

Yorulmaz, macera turizmi kapsamında yapılan spor faaliyetleri için Türkiye'de önemli lokasyonlar bulunduğuna dikkati çekerek, "Rafting, yelken, dalış, kayak başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde macera turizmini destekleyecek pek çok seçenek bulunuyor. Dalaman, Artvin ve Rize'de rafting, Muğla, Bolu ve Kayseri'de yamaç paraşütü, Nevşehir ve Sakarya'da balon, Antalya, Muğla ve Saroz Körfezi'nde dalış macera turizmi için akla gelen ilk yerlerimiz. Onun dışında sörf için Alaçatı, kaya tırmanışı için Kocaeli, Eskişehir ve Niğde, deniz kanosu için Gökova Körfezi, Kaş, Demre, Kekova, Kaleköy, Göcek, Phaselis Koyu, Geyikli, Çandarlı ve Eğirdir Gölü tercih edilebilir." ifadesini kullandı.

- "Turizmdeki macera pastası yılda yüzde 30 büyüyor"

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, turizm içindeki doğa turizminin payının 400 milyar doları bulduğunu belirten Yorulmaz, bu tutarın 263 milyar dolarının macera turistlerinin yaptığı harcamalardan oluştuğunu vurguladı. Macera Turizmi ve Ticaret Birliği (ATTA) tarafından hazırlanan, Macera Turizmi Gelişim Endeksine göre de Türkiye'nin 163 gelişmekte olan ülke arasında 19. sırada yer aldığının altını çizen Yorulmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyada turizm sektörü ortalama yüzde 4-7 arasında büyürken, etkinlik ve spor odaklı macera turizmi yüzde 20-30 büyüme ile pazarını genişletiyor. Raftingten yamaç paraşütüne, balondan dalış sporlarına kadar birçok alanda potansiyeli bulunan Türkiye, bu sektörden pay almaya çalışan ülkeler arasında yer alıyor. Doğa ve kültür turizminde önemli bir yere sahip olan Türkiye'nin, bu pastadan pay alması için tüm paydaşların çalışmalara hız vermesi gerekiyor. Bu kapsamda 14-17 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek macera turizmi ve sporları fuarı 'Adventure Turkey 2019', macera turizmine ve sporlarına hizmet eden tesisleri, işletmeleri, ürün ve hizmet satanları, kulüpleri, seyahat acentelerini, turizm profesyonellerini ve tüm ilgilileri bir araya getiriyor. Uluslararası katılımla gerçekleşecek macera turizmi ve sporları fuarının oluşturacağı farkındalıkla, turizmin macera pastasındaki ülke payının ve gelirinin artırılması hedefleniyor."