"Turizmde büyüme devam edecek"

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde büyümenin devam edeceğini belirterek, "Önümüzdeki sene 48 milyon turist gelir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, CNN Türk televizyonunun canlı yayınında bakanlığın Türk Hava Yolları ile "Direkt Turizm Hamlesi" adıyla çalışma başlattığını ve Nisan 2019'da dünyanın 13 noktasından Türkiye'nin önemli destinasyonlarına haftada 67 sefer yapılacağını, bunu 100'e çıkartmayı istediklerini söyledi.

Turizmde bu yıl 40 milyon turist sayısının geçileceğini ifade eden Ersoy, "40 milyon, Türkiye'nin ağırladığı en yüksek turist sayısı. Turizmde bu sene rekor kırılacak. 2019 verileri gelmeye başladı. Erken rezervasyon rakamları gelmeye başladı. Orada da çok ciddi rakamlar var. Büyüme devam edecek gibi. Önümüzdeki sene 48 milyon turist gelir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- "Japon turist sayısında bu yıl yüzde 90 artış"

Hindistan, Çin ve Japon'da Türkiye'yi tanıtmak için yeni hedefler belirlediklerine değinen Ersoy, Japon turist sayısında bu yıl yüzde 90 artış olduğunu belirtti.

"Japon turisti getirmeye başladığınızda diğer Asyalıları da harekete geçirmiş oluyorsunuz. Diğer turistlere göre konaklama dış harcaması çok yüksek." diyen Ersoy, kasım ayının sonunda Japonya'ya seyahat gerçekleştireceğini aktardı.

Batı ve Kuzey Avrupa'dan gelen turistlere değinen Bakan Ersoy, bu coğrafyadaki turist algısında ciddi bir düzelme olduğuna işaret ederek, "Erken rezervasyon oranları tam bir veri olmasın ama yüzde 180-200 artış var. Bütün Avrupa ülkelerinde ciddi artışlar var. Batı Avrupa turistinde bu sene yüzde 30-35'lik bir artış olacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

- AKM'nin ihale süreci 26 Kasım'da

Türkiye Turizmi Geliştirme Fonuna ilişkin de konuşan Ersoy, yasalaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini, STK'lerle toplantılar yaptıklarını ve birkaç hafta içinde sonuçlanacağını dile getirdi.

Ersoy, Atatürk Kültür Merkeziyle ilgili de 26 Kasım'da ihale çağrısına başlayacaklarını, 25 Aralık'ta ihaleyi yapacaklarını, Ocak ayında sözleşmenin yazılması ve yer teslimi tamamlanarak, şubat ayında temel atma işlemine başlayacaklarını bildirdi.

- Atatürk'ün sesinden belgeler dijital ortamda

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devletin arşivlerinde ve belgelerinde kamuoyunun bilmediği görüntülerine, konuşmalarına yönelik de bilgi veren Ersoy, bu konuda Sinema Genel Müdürlüğü ile yeni bir çalışma başlattıklarına işaret etti.

Bakan Ersoy, çalışmaya ilişkin şunları kaydetti:

"Çalışmayı, 'Son Osmanlı dönemi', Atatürk dönemi', '1938-1950', '1950-1960', '1960 ve sonrası' şeklinde bölümlere ayırdık. Bütün görsel arşivimizi topluyoruz. Bir sinema müzesi de oluşturuyoruz. Mimar Sinan Üniversitesi ile yaptığımız bir çalışma. Bütün bu eski arşivimizi topluyoruz, özellikle makara film şeklinde olanları. Bunları bir restorasyondan geçiriyoruz. Görüntü bozukluklarını, ses bozukluklarını düzeltiyoruz ve dijital ortama aktarıyoruz. Bundan sonraki nesillere aktarabilmek açısından araştırmacılara da çok ciddi kaynak oluşturmaya çalıştıracağız. Atatürk ile ilgili çok güzel şeyler var. Çok yakın bir tarihten itibaren internet sitemizde paylaşmaya başlayacağız. Atatürk'ün gerçek sesinden duyacaksınız ilk kez bunları."



