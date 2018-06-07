ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Turizmde bu sene iyi bir sezon olacak. İnşallah sizlerin gayretleriyle, çalışmalarıyla turizmde hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

TÜRSAB tarafından Sheraton Otel'de "100. Gün Yemeği Toplantısı ve İftar" düzenlendi.

Aynı otelde Kırım Türkleri Derneğince düzenlenen iftara katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TÜRSAB'ın iftarına da konuk olarak kısa bir konuşma yaptı.

Turizmcilerle her zaman iç içe olduğunu, hükümetin de turizme çok önem verdiğini dile getiren Çavuşoğlu, TÜRSAB ile yakın çalışma içerisinde bulunduklarını, birliğin turizmin haricinde vize konularında da güvendikleri bir ortak olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Antalya'da mayıs ayında turist sayısında yüzde 45 artış olduğuna dikkati çekerek "Turizmde bu sene iyi bir sezon olacak. İnşallah sizlerin gayretleriyle, çalışmalarıyla turizmde hedeflerimize ulaşacağız. 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir, ne zaman 2023." diye konuştu.

Sadece 2023 değil, daha ilerisi için de çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçte de her zaman siz turizmcilerimizin, dostlarımızın yanında olacağız. Size destek olacağız. İki sene içerisinde Ukrayna'dan gelen turist sayısı tam iki kat arttı. Yani iki sene önce 700 bindi, 2017 sonu yaklaşık 1 milyon 400 bin oldu. Esas sebebi artık Ukraynalılar, bizim vatandaşlarımız da keza öyle, pasaportsuz seyahat edebiliyorlar. Yani kimlikle Türkiye'ye gelip tatil yapabiliyorlar. Tabii karşılıklı olarak bizim vatandaşlarımız da Ukrayna'ya kimlikle gidebiliyorlar. Buna benzer faaliyetlerimizi inşallah birlikte sürdüreceğiz."

- "Güzel bir sezona girmiş bulunuyoruz"

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da konuşmasında, göreve gelişlerinin 100. gününde Ankara'da düzenlenen iftarda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bağlıkaya, "Ramazan ayı bereketiyle geldi. Bu bereketin turizm sektörüne de yansıdığını görüyoruz. Güzel bir sezona girmiş bulunuyoruz. Turizmde 2017 yılında başlayan toparlanma 2018 yılında da yükselerek devam ediyor. 2018'in ilk dört aylık döneminde güzel ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 32,5 oranında artarak 8 milyona yaklaştı ve tarihinin en yüksek seviyesine çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Türk turizminin geliştiğini, büyüdüğünü belirten Bağlıkaya, Ankara'nın da kültür, kongre, sağlık, spor, alışveriş turizmi gibi birçok alanda hak ettiği payı alabilmesi için hep birlikte çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

100 gün önce zorlu bir sürecin ardından yönetime geldiklerine işaret eden Bağlıkaya, bu süreçte yürütülen çalışmalar ve ileriki dönemde hayata geçirilecek uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla bir araya gelerek sorunlarını aktardıklarını, Turizm İstişare Kurulunun oluşturulmasına öncülük ettiklerini anımsatan Bağlıkaya, acentelerin çağın gereklerine uyum sağlaması amacıyla "Turizm Sektörünün Dijital Dönüşüm Projesi"ni hayata geçireceklerini bildirdi.

- "Önümüzdeki günlerde olumlu adımlar atılacak"

Bağlıkaya, TÜRSAB üyelerine 100 bin lira teminatsız kredi desteğinin de hayata geçirildiğini, istihdam garantili turizm eğitim faaliyetlerine başlandığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Kendi iç yapılanmamızı günümüz koşullarına uygun bir şekilde değiştirdik. TÜRSAB, yönetmeliği olmadan yönetilen bir kurumdu. Yönetmeliğimizin çıkmasını sağlayarak günümüzün koşullarına daha aktif cevap verebilecek yeni bir yapı oluşturduk. TÜRSAB'da uzun süredir beklenen, özlenen, 'yapacağız' diye her adayın vadettiği 'Profesyonel Genel Sekreter' dönemini başlatıyoruz.

Kongre, sağlık, spor turizmine yönelik ve diğer alanlardaki komitelerimizi 'ihtisas başkanlığı' olarak adlandırarak yeniden yapılandırıyoruz. Tüm komiteler demokratik, şeffaf, etkin çözüm odaklı bir yapıda işleyecek. Kapılarımız tüm üyelerimize sonuna kadar açık olacak. Haksızlığa uğradığımızda sektör adına 'sesimizi sonuna kadar çıkaracağız' dedik, İstanbul UKOME kararı konusunda sesimizi yükselterek sonuç alınması yönünde katkıda bulunduk. Bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu adımlar atılacak."

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, TÜRSAB'ı devraldıklarında çok ciddi bir mali borçla karşı karşıya kalmalarına rağmen yılmadıklarını ve bundan sonra da yılmayacaklarını kaydetti.

"Yolumuza 'büyük-küçük acente' demeden, ayrım gözetmeksizin tüm üyelerimize hizmet etme felsefesiyle devam edeceğiz." diyen Bağlıkaya, amaçlarının sektörün önünü açmak, geleceğe güvenle yürümesini sağlamak olduğunu aktardı.



