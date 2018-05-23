Turizmciler bayramda 700 bin tatilci bekliyor

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, Ramazan Bayramı için tur şirketleri üzerinden 600-700 bin civarında rezervasyon beklediklerini belirterek, vatandaşların memleket ve bireysel yolculukları da baz alındığında 2,5-3 milyon kişinin seyahat edeceğini bildirdi.

Polatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıllarda ramazan ayında otellerde düzenlenen sahur etkinliklerinin vatandaşlar arasında popüler olduğunu ancak bu yıl ramazanın okulların açık olduğu döneme denk gelmesinin de etkisiyle yurt içi talebin azaldığını belirtti.

Otellerin azalan iç talep nedeniyle bu konseptten uzaklaştığını ifade eden Polatoğlu, Arap ve İranlı turistlerin ramazan tatili konusundaki taleplerinin ise sürdüğünü söyledi.

Polatoğlu, Ramazan Bayramı için Türkiye içerisinde tur şirketleri üzerinden kesinleşmiş net 400 bin rezervasyon, 100 bin kadar da ön rezervasyon talebi yapıldığını bildirerek, "Bu rakamın 600-700 bine kadar çıkacağını düşünüyoruz. Bayram için vatandaşların memleket veya bireysel seyahatlerini de dikkate alırsak Türkiye çapında 2,5-3 milyon kişi yer değiştirecek." dedi.

- "Bu sene 40 milyon turist bekliyoruz"

Cem Polatoğlu, bu yıl avrodaki hızlı artışın yurt dışı tatil taleplerini olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Bu yıl yurt dışı tatil talepleri geçmiş yıllara göre daha az. Geçen yıla göre avronun yüzde 25'in üzerinde artması yurt dışı taleplerini yüzde 30 ve daha fazla aşağıya çekti. Geçen sene ramazanda 240 bin kişiyi yurt dışına götürmüştük. Bu yıl ise 150 bini bulacağını tahmin ediyoruz."

Türkiye'nin son üç yılda turizmde beklenen turist sayısına ulaşamadığına işaret eden Polatoğlu, "Bu yıl ise siyasetin, genel olarak ortamın yumuşamasının, terör olaylarının azalmasının ve doların da yüzde 30 oranında değer kazanmasının etkisiyle yurt dışından Türkiye'ye olan talepler arttı. Bu sene 40 milyon turist bekliyoruz. Bu tarihi bir rakam olacak." değerlendirmesini yaptı.

Polatoğlu, avro bazında fiyatları indirmek durumunda kaldıklarını, 40 milyon turist rakamına karşılık turizm gelirlerinde beklenen rakama ulaşma noktasında şüphelerinin bulunduğunu vurguladı.

- Haziranın açığını "temmuz-ağustos" kapatacak

Haziranda gerçekleşecek seçimin de etkisiyle tatil planlarında ertelemelerin meydana geldiğini anımsatan Polatoğlu, şunları belirtti:

"Turizmde haziranda yaşanacak açığı temmuz-ağustos dönemi fazlasıyla kapatacak. Açıkçası elini çabuk tutmayan turistlerin bu aylarda yer bulması çok zor olacak. Bazı oteller yüzde 10'luk kontenjan ayırdı ama fiyatları çok yüksek tutuyorlar. Örneğin, geçen sene temmuz-ağustos döneminde, 5 yıldızlı her şey dahil otelde bir hafta kişi başı fiyat ortalama bin 700 liraydı. Bugün aynı otel 6 bin-7 bin lira iken bazı konsept oteller 10 bin liraya kadar fiyat veriyorlar. "

Polatoğlu, "Bu konuda eleştiri yapılabileceğini ancak turizmin farklı bir alan olduğunu dile getirerek, "Yani arz-talep meselesi söz konusu. Bunu da dikkate almak gerekiyor. Turizmde bir söz vardır, 'En pahalı oda boş oda, uçaklarda ise en pahalı koltuk boş koltuktur.' Oteller boş dönemler de geçirebiliyor. Otel dolu olduğunda da arz-talep bunu gerektiriyor. Turizm farklı bir konsept." değerlendirmesinde bulundu.







