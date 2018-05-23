Turizmciler bayramda 700 bin tatilci bekliyor

ANKARA (AA) - Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıllarda ramazan ayında otellerde düzenlenen sahur etkinliklerinin vatandaşlar arasında popüler olduğunu ancak bu yıl ramazanın okulların açık olduğu döneme denk gelmesinin de etkisiyle yurt içi talebin azaldığını belirtti.

Otellerin azalan iç talep nedeniyle bu konseptten uzaklaştığını ifade eden Polatoğlu, Arap ve İranlı turistlerin ramazan tatili konusundaki taleplerinin ise sürdüğünü söyledi.

Polatoğlu, Ramazan Bayramı için Türkiye içerisinde tur şirketleri üzerinden kesinleşmiş net 400 bin rezervasyon, 100 bin kadar da ön rezervasyon talebi yapıldığını bildirerek, "Bu rakamın 600-700 bine kadar çıkacağını düşünüyoruz. Bayram için vatandaşların memleket veya bireysel seyahatlerini de dikkate alırsak Türkiye çapında 2,5-3 milyon kişi yer değiştirecek." dedi.

"Bu sene 40 milyon turist bekliyoruz"

Cem Polatoğlu, bu yıl avrodaki hızlı artışın yurt dışı tatil taleplerini olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Bu yıl yurt dışı tatil talepleri geçmiş yıllara göre daha az. Geçen yıla göre avronun yüzde 25'in üzerinde artması yurt dışı taleplerini yüzde 30 ve daha fazla aşağıya çekti. Geçen sene ramazanda 240 bin kişiyi yurt dışına götürmüştük. Bu yıl ise 150 bini bulacağını tahmin ediyoruz."

Türkiye'nin son üç yılda turizmde beklenen turist sayısına ulaşamadığına işaret eden Polatoğlu, "Bu yıl ise siyasetin, genel olarak ortamın yumuşamasının, terör olaylarının azalmasının ve doların da yüzde 30 oranında değer kazanmasının etkisiyle yurt dışından Türkiye'ye olan talepler arttı. Bu sene 40 milyon turist bekliyoruz. Bu tarihi bir rakam olacak." değerlendirmesini yaptı.

Polatoğlu, avro bazında fiyatları indirmek durumunda kaldıklarını, 40 milyon turist rakamına karşılık turizm gelirlerinde beklenen rakama ulaşma noktasında şüphelerinin bulunduğunu vurguladı.