KARAMAN (AA) - Karaman'da 43. Turizm Haftası kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.



Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Özlem Koçak, yaptığı konuşmada, Turizm Haftasının ülkede turizm bilincinin oluşması ve ciddi bir ekonomik potansiyel olan turizm sektörünün bu tip kutlamalarla tanıtımı ve gelişmesinin hedeflendiğini söyledi.



Turizm sadece bu işle uğraşan profesyonellerin değil, tüm ülkenin ortak hedefi olduğunu ifade eden Koçak, şunları kaydetti:



"Bildiğiniz gibi bir kenti sadece turizm ile taşıyamayız. Turizmi taşıyacak bir kültür oluşturmalı, o kültürü sivil toplum kuruluşlarının desteği ile halkla buluşturmalıyız. Ayrıca kültürü besleyecek sanat faaliyetleri planlamalı ve en önemlisi ise tüm bunların farkında olan bir tarih bilinci vermeliyiz. Din, dil, tarih şuuruna sahip Karamanımızı bu bilinçle hak ettiği seviyeye ulaştıracağız."



Halk oyunları gösterilerinin ardından program stantların gezilmesi ile sona erdi.