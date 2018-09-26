Turizm dünya ekonomisini besliyor

ANKARA(AA) - Dünya turizm sektörü, dünyadaki tüm gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 10'una tekabül ederek, küresel ekonomiye katkı sağlıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) 1979 yılında İspanya'nın Torremolinos şehrinde düzenlediği toplantıda aldığı kararla 1980 yılından bu yana her yıl 27 Eylül "Dünya Turizm Günü" olarak kutlanıyor.

BM, 2030 yılına yönelik "17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG)" arasında turizmin kalkındırılmasına dikkat çekiyor. Bu kalkınmayı “Düzgün İş ve Ekonomik Büyüme" , "Sorumlu Tüketim ve Üretim" ve "Su Altı Yaşam" başlıklı hedeflerinde ”mahalli ürünleri teşvik ve organize" tanımlamalarıyla vurguluyor.

Gün kapsamında dünyada turizm bilincinin oluşturulup geliştirilmesi ve turizmin çevresel, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel öneminin vurgulanması amaçlanıyor.

Tüm turist gelişlerinde Avrupa birinci

UNWTO'nun "2018 Turizm Özetleri" raporuna göre turizm sektörü, dünyadaki tüm gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10'una, küresel ticaretin yüzde 7'sine ve her 10 istihdamdan birine tekabül ediyor.

Raporda 2017 yılında tüm turist geliş paylarında yüzde 51 ile Avrupa birinci, Asya-Pasifik yüzde 24 ile ikinci sırayı aldı.

Bunları Amerika kıtası yüzde 16 ile üçüncü, yüzde 5'le Afrika dördüncü ve yüzde 4'le Ortadoğu bölgesi beşinci sırada takip etti.

Raporda dünya genelinde toplam 1 milyar 323 milyon turist gelişi olduğu kaydedildi. Buna göre Avrupa'yı 671 milyon, Asya-Pasifik'i 324 milyon, Amerika'yı 207 milyon, Afrika'yı 63 milyon ve Ortadoğu'yu 58 milyon turist ziyaret etti.

En fazla seyahat havayoluyla

Rapora göre tüm seyahat imkanları göz önüne alındığında havayolu yüzde 57 ile ilk sırada. Havayolunu yüzde 37 ile karayolu, yüzde 4 ile denizyolları ve yüzde 2 ile demiryolu takip etti.

Turistler, yüzde 55 oranda eğlence ve istirahatı, yüzde 27'şer oranda akraba ziyareti ile sağlık ve dini fırsatları, yüzde 13 oranda profesyonel iş imkanlarını turistik faaliyet gerekçeleri olarak tanımlarken, yüzde 6'sı seyahat amacını belirtmedi.

Turizm harcamalarında 258 milyar dolarla açık ara Çin lider

Rapora göre Çin, dünya turizm harcamalarında 258 milyar dolarla açık ara lider konumda.

Çin'i 135 milyar dolarla ABD, 84 milyar dolarla Almanya, 63 milyar dolarla İngiltere ve 41 milyar dolarla Fransa takip ediyor.

"Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Uluslararası Yılı"

BM, 2017 yılını "Seyahat Et, Keyfini Çıkar, Saygı Duy" sloganıyla "Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Uluslararası Yılı" ilan etti.

Bu kapsamda, çeşitli ülkelerden devlet başkanı ve önde gelen kişilerden 12 özel elçi tayin eden BM, yıl boyunca İspanya, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, Honduras, Moldova, Filipinler, Çin, Katar, Zambiya, Jamaika, Umman ve İsviçre'den 14 noktada resmi faaliyet gerçekleştirdi.

Çin'de Eylül 2017'de düzenlenen UNWTO 22. Genel Kurul Toplantısı'nda, Gürcistanlı Zürap Pololikaşvili'nin DTÖ Genel Sekreterliğine getirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Ocak 2018'de görevi, 2010'dan bu yana genel sekreterlik görevini sürdüren Talep Rifai'den devralan Pololikaşvili, böylece 1975'te kurulan örgütün 6. Genel Sekreteri oldu.