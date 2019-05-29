"Turistik Doğu Ekspresi" ilk seferine uğurlandı

ANKARA (AA) - Turistik Doğu Ekspresi, tarihi Ankara Garı'nda ilk seferine uğurlandı.

Mevcut Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması sonucu, Ankara-Kars-Ankara arasında turizm amaçlı Turistik Doğu Ekspresi seferi konuldu.

Turistik Doğu Ekspresi, tarihi Ankara Garı'nda gerçekleştirilen törenin ardından saat 19.55'te ilk seferi için hareket etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, 2023 turizm hedeflerini revize ettiklerini ve hedefi yakalayabilmek için turizmin tüm illere yaygılaştırılmasını ve çeşitlendirilmesini istediklerini söyledi.

Turistik Doğu Ekspresi'nin bu kapsamdaki projelerden biri olduğunu ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak hem turizmi çeşitlendirmek hem de 81 ile yaygınlaştırmak istedik. Dünyanın birçok yerinde çok ünlü turistlik tren seferleri var. Bu proje 50 noktada birer ikişer dakika durmak yerine, gidişte 3 ve dönüşte 2 noktada uzun süreli durarak, sadece Kars'ın değil ara noktalardaki il ve ilçelerin de turizmden tam anlamıyla faydalanmasını sağlamak için geliştirildi.

Tren yolcularımız, uzun konaklama sürelerinde, hem bölge acentalarının hem de tur operatörlerinin organize ettiği turlarla buraları da çok detaylı gezme şansına sahip olacaklar, oranın gastronomisini yakalayacaklar, alışveriş imkanı bulacaklar."

Ersoy, böylelikle turizmin gelişmesine büyük katkı sağlanacağının altını çizerek, "Tam anlamıyla bir turizm ekspresi olduğundan amacımız belli bir süre sonra bunu yabancı turiste de kazandırabilmek. Amacımız, yerli turist için popüler olan bu yolculuğun zaman içinde yabancı turist ve tur operatörleri arasında da popüler olmasını sağlayabilmektir. Yani yerli ve yabancı turiste hizmet eden bir sefer haline getirmek." diye konuştu.

- "Komşu ülkelere de giden seferler haline getirmek için çalışacağız"

Ersoy, bunun bir başlangıç olduğunu, zamanla daha ileri aşamalara geçileceğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Sayın Ulaştırma Bakanımız ile konuştuk. Şu andan itibaren gün aşırı hareket ediyor ve 2 vagon daha alma kapasitesi var. İlk etapta, talep geldiği sürece 2 vagon ilave edilecek ve daha sonra günlük sefere dönüştürülecek. Belli bir süre sonra da başka sefer noktalarını devreye alacağız. İnşallah Turistik Van Gölü Ekspresi, sonrasında Turistik Diyarbakır Ekspresi gibi yeni rotaları da katacağız. Yıl içinde bunları oturtmayı planlıyoruz. Komşu ülkelerle bu turistik tren seferlerini nasıl bağlayacağımızı planlayacağız. Turistlik tren Türkiye ile sınırlı kalmasın istiyoruz. Üçüncü aşamada, bunu komşu ülkelere de giden tren seferleri haline nasıl getiririz diye çalışacağız."

- "Konvansiyonel yolcu trenlerimize talepler artmaktadır"

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri ve hükümetin desteğiyle, demir yollarının 2003 yılından beri uygulanan demir yolu öncelikli ulaştırma politikalarıyla büyüyüp geliştiğini söyledi.

Demir yollarının turizme olan katkısının son yıllarda sektörün gelişmesine bağlı olarak yeni bir boyut kazandığına işaret eden Uygun, "Yüksek hızlı trenlerin yanı sıra ülkemizde değişen turizm olgusuyla birlikte konforlu konvansiyonel yolcu trenlerimize olan talepler de artmaktadır. Dünyanın en iyi rotalarının başında gelen Ankara-Kars arasında işletilen Doğu Ekspresi bunlarında başında gelmektedir. Doğu Ekspresi yolcuları Anadolu'nun büyüleyici güzelliklerini tren penceresinden resmetmenin doyumsuz keyfini yaşamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Uygun, Turistik Doğu Ekspresi'nin seyri boyunca Ankara-Kars güzergahında bulunan tüm şehir ve kasabaların güzelliklerini sunacağını belirterek, yeni trenin otel konforuna sahip olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve diğer katılımcılar, "Turistik Doğu Ekspresi" yazılı tabelayı imzaladı. Ayrıca Bakan Ersoy, törende sefere ilk bilet alan yolcuya da hediye verdi.

Daha sonra Turistik Doğu Ekspresi, ilk seferine uğurlandı.

Törene Ulaştırma Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da katıldı.

- Kapasitesi 120 kişi

Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma; Kars'tan da çarşamba, cuma ve pazar günleri işletilecek tren, Ankara'dan saat 19.55'te, Kars'tan saat 23.55'te hareket edecek.



Tren, yolcuların tarihi ve turistik yerleri ziyaret edebilmeleri için Ankara'dan Kars yönüne gidişte Erzincan, İliç ve Erzurum; Kars'tan Ankara yönüne gelişte ise Sivas'ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında bir süre bekleyecek.



Ankara-Kars arasındaki parkurunu, 32 saatte tamamlayacak Turistik Doğu Ekspresi, 2 hizmet, 1 yemekli ve 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşuyor.



Tamamı yataklı vagondan oluşan tren 120 yolcuya kadar hizmet verebilecek. Bilet fiyatı ise 1 odada tek kişi seyahat edilmesi durumunda 400 lira, iki kişi seyahat edilmesi durumunda ise kişi başı 250 lira olarak belirlendi.