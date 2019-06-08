Turhal Şeker Fabrikası'nın Kayseri Şeker'e katılışının birinci yılı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Turhal Şeker Fabrikası'nın Kayseri Şeker’in bünyesine katılışının birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Akay, desteklerinden dolayı Tokat Valisi Ozan Balcı, kaymakam ve belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile taşıyıcı kooperatiflere teşekkür etti.
Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel de 7 Haziran 2018'den bu güne kadar Turhal Şeker Fabrikası'ndaki başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.