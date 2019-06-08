Turhal Şeker Fabrikası'nın Kayseri Şeker'e katılışının birinci yılı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Turhal Şeker Fabrikası'nın Kayseri Şeker’in bünyesine katılışının birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akay, mesajında, Turhal Şeker Fabrikası'nın özelleştirmenin yüz akı olmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, daha nice insanlara ekmek kapısı olmaya devam etmesi temennisinde bulundu.

Başkan Akay, desteklerinden dolayı Tokat Valisi Ozan Balcı, kaymakam ve belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile taşıyıcı kooperatiflere teşekkür etti.

Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel de 7 Haziran 2018'den bu güne kadar Turhal Şeker Fabrikası'ndaki başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.