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Tunus'un 32 yıllık kadın taksi şoförü

Tunuslu kadın taksi şoförü Hadice, 1986 yılından bu yana sürdürdüğü mesleğinden memnun olduğunu ve kadınların çalışmaktan utanmaması gerektiğini söyledi.

06 Mart 2018 Salı 14:26
Tunus'un 32 yıllık kadın taksi şoförü
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TUNUS (AA) - Tunuslu kadın taksi şoförü Hadice bin Süleyman, 1986 yılında başladığı mesleğinden memnun olduğunu belirterek erkeklerin, direksiyon başındaki kadınlara karşı ayrımcılık yapmasından şikayet etti.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Tunus'ta da taksicilik erkek egemen bir meslek olmasına karşın, trafikte kendisi gibi kadın taksi şoförlerle karşılaştığını anlatan Hadice, AA muhabirine, mesleğini, zorluklarını ve çalışma hayatına ilişkin düşüncelerini anlattı.

Bir mağazada satış görevlisi olarak çalışırken, iş amaçlı taksi yolculuğunun ardından, taksicilik yapmaya karar verdiğini aktaran Hadice, yaşını paylaşmadı ancak 1986 yılında mesleğe başladığını söyleyerek, yaşının tahmin edilmesini istedi.

Direksiyona geçme kararı aldığında, Tunus'un kurucu cumhurbaşkanı Habib Burgiba'nın hala görevde olduğuna işaret eden Hadice, Başkent Tunus'ta kendisi gibi sekiz kadının daha sınava girerek mesleğe beraber başladıklarının bilgisini verdi.

Hadice, eşinin işi konusunda kendisine her zaman destek olduğunu hatta "ekmek teknesini" almak için kendisine katkı sağladığını belirtti.

"Erkek şoförlerden daha düzgün kullanıyorsun"

Müşterilerinden özellikle kadınların kendisinden çok memnun olduğunu aktaran Hadice, insanların kadın taksi şoförü ile karşılaştıkları için zaman zaman şaşırdığını belirterek, başından geçen ilginç anılarından birisini şöyle paylaştı:

"Bir seferinde yaşlı bir amca, arabama bindi. Benim kadın olduğumu fark edince, korktu ve inmek istediğini söyledi. Ben de kendisine, eğer şoförlüğümü beğenmezsen, bana para verme dedim. Yolda ilerledikten sonra amca bana döndü, 'Erkek şoförlerden daha düzgün, kurallara uygun ve güvenli kullanıyorsun. Başta bilemedim, kusuruma bakma.' dedi."

Trafikte kadınlara ayrımcılıktan şikayetçi

Tunus'taki erkek sürücülerin, trafikte kadın şoförlere ayrımcı davrandığından şikayet eden Hatice, "Erkekler, annesinin, kız kardeşinin, eşinin, hala ve teyzesinin araba sürmesini istiyor ama trafikte başka kadınlara tahammül edemiyorlar. Bir milim hatan olsun, kadın olduğunu fark ettiklerinde başka tepki veriyorlar." diye konuştu.

Mesleğinden memnun olduğunu belirten Hadice, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin mesajında ise şunları kaydetti:

"Hayatın tüm alanındaki kadınları çalışmaya teşvik ediyorum. Kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi için çalışması gerekiyor. Kadınlar ailelerine katkı sağlamalıdır. Bizim Tunus'ta Arapça dilinde bir söz vardır. 'Gündüz işinin, utanılacak tarafı yoktur.' Temizlikte çalışırsın, o da bir iştir. Utanılacak bir şey değildir. Evine getireceğin her bir kuruş katkıdır. İşte benim mesajım budur."

Anahtar Kelimeler:
DünyaHabib BurgibaHadice Bin SüleymanTunus
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