Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi ikinci tur münazaralara katılacak

TUNUS (AA) - Tunus Devlet Televizyonu'nda yer alan habere göre, "Görsel ve İşitsel İletişim Yüksek Kurulu", tutuklu cumhurbaşkanı adayı Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi'nin ikinci tur kapsamında düzenlenecek münazaralara katılmasına onay verdi.

Haberde, Karvi'nin, merkez stüdyolarına gelerek, kayıt yapılarak ya da kaldığı cezaevinden canlı yayınla bağlanarak münazaralara katılacağı kaydedildi.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla suçlanan Karvi, 23 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Bace kentinden başkent Tunus'a dönüşü sırasında gözaltına alınmıştı.

Savcılık, 8 Temmuz'da Karvi ile kardeşi Gazi Karvi hakkında, mal varlığının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi kararı almıştı.

Temyiz Mahkemesi, gözaltına alınan cumhurbaşkanı adaylarından Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi'nin serbest bırakılması talebini reddetmişti.

Pazar günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimindeki resmi sonuçlara göre, oyların yüzde 18,4'ünü alan olan bağımsız aday Kays Said ve yüzde 15,58 oy alan tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi ikinci tura kalmıştı.