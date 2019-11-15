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Tunus'ta hükümeti kurma görevi Nahda'nın adayı Cemeli'ye verildi
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümeti kurma görevini Nahda Hareketi Partisinin önerdiği El-Habib el-Cemeli'ye verdi.
Genel 15.11.2019, 20:37
TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, Nahda Hareketinin lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Kays Said de yeni hükümeti kurma görevini Cemeli'ye verdi.
Ziraat mühendisi olan El-Habib el-Cemeli, Tunus'ta 2011'deki devrimin ardından 2012 ve 2013 yıllarında iki ayrı hükümette bakan yardımcılığı görevinde bulunmuştu.
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