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Tunus'ta hükümeti kurma görevi Nahda'nın adayı Cemeli'ye verildi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümeti kurma görevini Nahda Hareketi Partisinin önerdiği El-Habib el-Cemeli'ye verdi.

Genel 15.11.2019, 20:37
Tunus'ta hükümeti kurma görevi Nahda'nın adayı Cemeli'ye verildi
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TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, Nahda Hareketinin lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti.

Kabulde Gannuşi, 60 yaşındaki Cemeli'yi, Nahda Hareketi Partisinin başbakan adayı olarak Cumhurbaşkanı Kays Said'e önerdi.

Cumhurbaşkanı Kays Said de yeni hükümeti kurma görevini Cemeli'ye verdi.

Ziraat mühendisi olan El-Habib el-Cemeli, Tunus'ta 2011'deki devrimin ardından 2012 ve 2013 yıllarında iki ayrı hükümette bakan yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

#dünya
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