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Tunus'ta DEAŞ'a bağlı 'en tehlikeli teröristlerden biri' yakalandı

Tunus'un batısındaki Kassarin vilayetinin dağlık bölgesi Es-Selum'da, terör örgütü DEAŞ'a bağlı Cund el-Hilafe'ye mensup "en tehlikeli teröristlerden biri" yaralı olarak ele geçirildi.

07 Ocak 2018 Pazar 11:32
Tunus'ta DEAŞ'a bağlı 'en tehlikeli teröristlerden biri' yakalandı
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TUNUS (AA) - Tunus'un batısındaki Kassarin vilayetinin dağlık bölgesinde, terör örgütü DEAŞ'a bağlı Cund el-Hilafe'ye mensup "en tehlikeli teröristlerden biri"nin yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.

Savunma Bakanlığının Tunus resmi haber ajansı TAP'ta yer alan açıklamasına göre, Kassarin vilayetine bağlı Es-Selum Dağı'nda pusu kuran askeri güçler, Burhan el-Bulabi (26) isimli teröristi ayağından vurdu.

"Megile Emiri" olarak tanınıyor

Yaralı olarak ele geçirilen Bulabi, Sidi Bu Zeyd ve Kassarin vilayetleri arasında kalan El-Megile Dağına nisbeten "Megile Emiri" olarak tanınıyor.

Bulabi'nin terör örgütü DEAŞ'a bağlı Cund el-Hilafe'ye mensup "en tehlikeli teröristlerden biri" olduğu ifade ediliyor.

Muhabir: Yosra Ouanes, Zeynep Tüfekçi


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