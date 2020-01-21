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Tunus Cumhurbaşkanı Said, İlyas el-Fahfah'a hükümeti kurma görevini verdi
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, eski Maliye Bakanı İlyas el-Fahfah'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.
Genel 21.01.2020, 00:33
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fahfah, 21 Ocak'tan itibaren bir ay süreyle hükümeti kurmakla görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Said daha önce, ekim ayında yapılan genel seçimi birinci sırada tamamlayan Nahda Hareketi'nin adayı Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.
Ancak Cemli'nin oluşturduğu kabine listesi, 10 Ocak'ta parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alamamıştı.