Tunceli'deki terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalındaki operasyonda, terör örgütüne ait 11 el bombası, birer sis bombası ve patlayıcı düzeneği, 3 roketatar mühimmatı ve 2 kalaşnikof piyade tüfeğinin yanı sıra çeşitli malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentteki teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi amacıyla Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timlerce operasyon başlatıldı.

Operasyonda, arazi arama tarama faaliyeti yapan timler örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak tespit etti.

Bu sığınakta toprağa gömülen plastik tanklar ile arazideki kayalar arasına saklanan 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait 2 şarjör, 60 merminin yanı sıra 3 roketatar mühimmatı, 11 el bombası, bir sis bombası, bir el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 bin şarjör kütüklüğü, patlayıcı yapımında kullanılan, 50 kilogram amonyum nitrat, 19 küçük tüp, 10 top el yapımı patlayıcı kablosu, 100 kilogram demir parçaları, 5 pil bloku ele geçirildi.

Aramalarda, ayrıca 3 bin metre kablo, 400 metre antikron kamera kablosu, silah dürbün şarj aleti, 3 tonluk su tankı, sırt çantası, şemsiye, güneş paneli, çadır, 42 çift ayakkabı, terörist kıyafeti, pusula, 1 top kumaş, 7 bidon, bir su botu, 2 bot küreği, 200 metre su hortumu, 100 metre kablo koruma hortumu, DVD oynatıcı, yazıcı, 9 uyku tulumu, askeri kamuflaj, 20 kilogram çay, 10 kilogram şeker, 130 kilogram makarna, 24 kutu çikolata, tıbbi malzeme, kırtasiye malzemesi ve çeşitli yaşam malzemesi bulundu.

İl genelinde teröristlere yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.