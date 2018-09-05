Tunceli'de terör örgütünden kaçışlar başladı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca önceki gün gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü mensuplarına ait 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör, 3 el bombası, 2 teröriste ait kıyafetler ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini anımsattı.

İl Jandarma Komutanlığı, MİT ve Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşlardan da aldıkları desteklerle başarılı operasyonlara imza attıklarını ifade eden Sonel, şunları söyledi:

"Tunceli'de terör örgütü son yılların en büyük darbelerini peş peşe aldı. Bu operasyonlarda aralarında ekiplerimiz, İçişler Bakanlığı "terör arananlar" listesinde "kırmızı" kategoride yer alan "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan, "Atakan-Mahir" kod adlı İbrahim Çoban ile "turuncu" kategoride 5 ve "gri" kategoride de 11 olmak üzere terör örgütünün sözde üst düzey elemanlarını etkisiz hale getirmeyi başardı. Kentin kırsalı teröristlerden arınıncaya kadar bu operasyonlara devam edilecek. Teröristlere çağrıda bulunuyorum; gelip teslim olup devletin adaletine ve şefkatine sığınsınlar, yoksa yok olup gidecekler."

Terör örgütünün aldığı darbeler sonucunda dağılma sürecine girdiğini belirten Sonel, "Son operasyonda ele geçirilen silah ve kıyafetlerden anlaşılan, 2 terörist her şeyi geride bırakıp kaçmışlar ve bu böyle devam edecek." dedi.