Tunceli'de terör operasyonu: 11 gözaltı

TUNCELİ (AA) - Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK/KCK terör örgütüne finansman sağlayan kişilere ve işbirlikçilerine yönelik Tunceli'nin Pülümür, Pertek ilçeleri ile Ankara'da belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Pülümür ilçesinde 9, Pertek ilçesinde 1 ve Ankara'da 1 kişi olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.

Şahısların belirlenen adreslerinde yapılan aramada tespit edilen örgütsel doküman, kablo, dürbün ve dijital malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınanların işlemlerinin Tunceli İl Jandarma Komutanlığında devam ettiği öğrenildi.















