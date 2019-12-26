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Tunceli'de doğa karla kaplanınca eşsiz güzellikler ortaya çıktı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen dağlar ve ormanlar eşsiz güzellikler oluşturdu.
Genel 26.12.2019, 11:31
TUNCELİ (AA) Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin çetin geçtiği yerleşim yerlerinden Ovacık'ta, kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Beyaz gelinliğiyle göz kamaştıran dağlar ve ormanlar, doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekti.
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