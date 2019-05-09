Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Tunceli-merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunceli-merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Kentin kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı timleri, bir grup teröristle sıcak temas sağlamış, çıkan çatışmada 3 asker yaralanmıştı.
Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.