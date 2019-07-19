Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı tarafından Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
- Hava destekli operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı tarafından Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.