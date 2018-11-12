"Tuna boyları"nda Ahilik kültürü anlatıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi eski müdürü akademisyen yazar Kazım Ceylan, Macaristan'da Ahiliği anlattı.

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Temsilciliği'nin daveti ile Macaristan'da "Türk-İslam medeniyetinde Ahilik" konulu konferans verdiğini belirtti.

Ahilik Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki görevi sırasında 7 yılda çoğunluğu eski Osmanlı coğrafyası olmak üzere 20 ülkede 200'ün üzerinde konferans vererek Ahiliği anlattığını ifade eden Ceylan, emekli olduktan sonra da bu tür faaliyetlere gönüllü olarak devam ettiğini dile getirdi.

Ceylan, Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki konferansa çok sayıda Türk ve Macar iş insanıyla akademisyenlerin katıldığını söyledi.

Osmanlı Devleti'ni 500 sene Tuna boylarında hakim kılan gücün Ahilik ruhundan kaynaklandığına işaret eden Ceylan, Ahiliğin adalet, fedakarlık, kardeşlik, cömertlik, dayanışmacılık, yardımlaşma, iş birliği ve dostlukta etkili olduğunu kaydetti.

Macaristan'da Atilla'nın soyundan gelen kardeşleriyle buluşarak Ahiliği anlatmaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Ceylan, şöyle devam etti:

"Ahilik Türklerin insanlığa sunduğu özgün bir modeldir. Temelinde Kur'an, sünnet, fütüvvet ve Türk kültürünün dayanışmacılık, yiğitlik ve teşkilatçılık özellikleri vardır. Ahiler her zaman haktan, adaletten, kardeşlikten yana olarak, insanların gönüllerini fethetmişlerdir. Kazandıkları helal lokmayı başkalarıyla paylaşmışlar, üretime, kaliteye, helal lokmaya dayalı bir sistem oluşturarak Allah'ın rızasını kazanmak istemişlerdir. Allah'tan başka hiçbir şeye kulluk etmemişlerdir. Anadolu'nun vatanlaşmasını, Osmanlı'nın cihan devleti olmasını sağlamışlardır. Bu topraklarda birliğin mayasını çalarak, Balkanlarda ve Tuna boylarında kimsesizlerin kimsesi, Türk-İslam şehirlerinin ruhunu oluşturmuşlardır. Osmanlı'nın kapitalist bir toplum olmasını engellemişlerdir. Macaristan'dan alınan vergilerin üç misli yatırım yapmışlardır."

Ceylan, Osmanlı'dan kalan gönül coğrafyasında Ahiliğe karşı büyük bir ilgi olduğunu sözlerine ekledi.