TÜMSİAD'da yeni kabine memnuniyeti

ESKİŞEHİR (AA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Ali Engiz, yeni kabineden ve sistemden oldukça memnun olduklarını belirtti.

Engiz, yazılı açıklamasında, seçimler sonucu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilerek her alanda olduğu gibi ekonominin de önünü açacak politikalarla hantal bürokrasiye dair boşlukların kalktığını belirtti.

Bu sayede gerekli politikaların artık Meclis'in de desteğiyle tek elden hazırlanıp yürütmeye konulacağını aktaran Engiz, şunları kaydetti:

"Açıklanan yeni kabine ve Cumhurbaşkanlığı organlarıyla, ekonomi, güvenlik, sosyal ve kültürel politikalarda bürokratik hantallıktan sıyrılmış, risk alabilen ve hedeflerimiz için sorumluluk alan çalışmaların yapılacağını görmekteyiz. Yeni kabineden ve sistemden oldukça memnunuz. Yeni sistemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabine ve kurullarda 2023 hedeflerine ulaşmamız için gereken çalışmaları yapacak isimler olması bizler açısından olumlu karşılanmıştır. Yeni sistemde yürütmeden beklentimiz, yerli ve milli sanayi hamlemizi daha ileriye taşıyacak, enerji, cari açık sorunlarını çözecek, KOBİ'lerimizin ihracat odaklı büyümelerini sağlayacak ve İslami finansın gelişmesini tamamlayacak politikaların üzerine gitmesidir."