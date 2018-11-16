"Tüketim ve gösteriş propagandasına en çok gençler maruz kalıyor"

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kapitalizmin hayatı her yönüyle kuşattığı günümüzde, fark edilmenin bir aracı olarak lanse edilen tüketim ve gösteriş propagandasına en çok gençler maruz kalmaktadır. Tefrika ve anarşi projeleriyle üretilen terör örgütleri, tuzaklarını gençliğin duygularının güzergahına kurmaktadır." dedi.

Mevlid-i Nebi Haftası tanıtım toplantısı, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş'un Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Mevlid-i Nebi haftasının da teması olan "Peygamberimiz ve Gençlik" temasıyla hazırlanan video gösterildi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, 19 Kasım Pazartesi gününün, Hz. Muhammed'in yer yüzüne teşriflerinin seneyi devriyesi olduğunu, bu vesileyle bir hafta boyunca Hz. Muhammed'i anma ve anlamaya yönelik birçok program gerçekleştireceklerini söyledi.

Mevlid'in, Müslümanların zihin ve gönül dünyalarında özlem, muhabbet ve hasret olarak çok güçlü ve köklü bir yere sahip olduğunu vurgulayan Erbaş, Mevlid'in, Hz. Muhammed'in şahsında insanlığın yeniden doğuşunu, aydınlık bir geleceği ifade ettiğini, ahlaki değerlerin ve erdemlerin yer yüzünde tükendiği cahiliye döneminde insanlığın tekrar hak, hukuk, merhamet, adalet ve güzel ahlak gibi değerlerle buluşmasının başlangıcını anlattığını vurguladı.

- "Gençler hak hakikat mücadelesine gönül vermeye daha yatkın"

Erbaş, 2018 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nda "Peygamberimiz ve Gençlik" konusunu ana tema olarak belirlediklerini söyledi.

Gençliğin insana bahşedilen çok kıymetli bir nimet olduğunu aktaran Erbaş, "Mekke'de en zor zamanlarda Peygamber efendimizin davetine icabet ederek İslam'ı kabul edenlerin çoğunu gençler oluşturmaktadır. Bu durum bizlere gençlerin İslam'ı kabul etmeye, hak, hakikat mücadelesine gönül vermeye daha yatkın olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla biz bu çağın gençlerine Peygamberimiz gibi yaklaşabilirsek elbette bize ilgi göstereceklerdir." diye konuştu.

Bugün gençlerin duygularını etkileyen ve küresel boyutta hayatı kuşatan mekanizmaların, istismar ve çıkara dayalı bir anlayışa sahip olduğuna işaret eden Erbaş, şöyle konuştu:

"Kapitalizmin hayatı her yönüyle kuşattığı günümüzde, fark edilmenin bir aracı olarak lanse edilen tüketim ve gösteriş propagandasına en çok gençler maruz kalmaktadır. Tefrika ve anarşi projeleriyle üretilen terör örgütleri, tuzaklarını gençliğin duygularının güzergahına kurmaktadır. Maalesef dünyanın pek çok yerinde derin hesapların ve çıkar tutkularının ucuz ve masum kurbanları olarak gençler seçilmektedir. Modern zamanlarda bilgi, ulaşım ve iletişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişim ve değişimler, gençliğin işini daha da zorlaştırmakta, olumsuz akımlar ve mecralar karşısında onları zayıf ve savunmasız bırakmaktadır. Dolayısıyla kendimiz, geleceğimiz ve ahiretimiz adına en büyük sorumluluklarımızdan biri de gençliğimize doğru rehberlik yapmak, onları inanç ve medeniyet değerleriyle buluşturmaktır."

Erbaş, gençliğin ve gençlerin farkında olunması gerektiğini vurguladı.

Gençlere değer verilmesi gerektiğini belirten Erbaş, "Düşüncesi, hayat tarzı, kılık kıyafeti ne olursa olsun gençlerimizi aynı şekilde sahiplenmeli ve hepsine önem vermeliyiz. Sürekli eleştiri ve olumsuzluklar üzerinden değil rehberlik ekseninde bir iletişimi tercih etmeliyiz." dedi.

- "Gençlerimizle özel buluşmalar gerçekleştireceğiz"



Erbaş, Mevlid-i Nebi haftasında "Peygamberimiz ve Gençlik" konusunu yurt içi ve dışındaki vatandaşlara anlatacaklarını belirterek, yarın İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda açılış programıyla etkinlikleri başlatacaklarını söyledi.

Bütün camilerde yoğun programlar icra edeceklerini belirten Erbaş, gençlerle özel buluşmalar gerçekleştireceklerini, salonlarda halkla buluşacaklarını dile getirdi.

Okullarda yapılacak yarışmalarda dereceye girenleri umre ve benzeri ödüllerle mükafatlandıracaklarını aktaran Erbaş, 23-25 Kasım tarihlerinde İstanbul'da "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu "Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu" düzenleneceğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, programın sonunda bir gazetecinin Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretine ilişkin sorusuna, "Gerekli açıklamalar yapıldı." karşılığını verdi.

