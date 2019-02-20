TÜGVA'dan ücretsiz eğitim kursu

ANKARA (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından gençlere yönelik insan kaynakları uzmanlığı, oyun terapisi, bilgisayar programcılığı, eğiticinin eğitimi, aile danışmanlığı, hasta kabul sekreterliği ve danışmalığı ile temel işaret dili alanlarında uzaktan kurslar verilecek.

TÜGVA Etimesgut Temsilcisi Suphi Murat Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi ile TÜGVA arasında yapılan protokolle gençlere yönelik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalı uzaktan eğitim programının düzenleneceğini söyledi.

"Kendini Geliştir, Geleceğini Değiştir" sloganıyla verilecek kurslar ile gençlerin kişisel gelişimlerine fayda sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Taş, kurslara yoğun talep olduğunu ve 100'ün üzerinde katılımcıya sertifika verileceğini ifade etti.

Taş, proje kapsamında insan kaynakları uzmanlığı, oyun terapisi, bilgisayar programcılığı, eğiticinin eğitimi, aile danışmanlığı, hasta kabul sekreterliği ve danışmalığı ile temel işaret dili alanlarında olmak üzere 7 alanda kurslar verileceğini kaydetti.



- Oyun terapisi ön planda

"Oyun Terapisi Kursu" ile ilgili de bilgi veren Taş, "Özellikle annelere yönelik bir kurs. Dijital bir çağda yaşıyoruz. Dijital bir kafa yapısı olduğu için çocukların yetişme tarzı, eğitimleri çok farklı. Onlarla konuşacağımız dil de değişti. Burada oyun terapisi ön plana çıkıyor. Oyun terapisi ile ailelerin çocukları ile doğru iletişim kurmasını sağlayacak eğitime sahip olmasını istiyoruz. Bu doğrultuda bu eğitimde, örf ve adetlerden kopmadan geçmişin değerlerine sadık kalacak bir içerikle ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de işitme engelli sayısının 3,5 milyona yaklaştığını aktaran Taş, verilecek "Temel İşaret Dili" kursu ile herkesin işaret dilini temel düzeyde bilmesini istediklerini ve işitme engelliler ile iletişim kurulması için bu kursu önemsediklerini anlattı.

TÜGVA olarak Etimesgut'ta "Kitap Kıraathanesi" açtıklarını belirten Taş, "Sabah 09.00'dan akşam 20.00'ye kadar gençlerin burada ücretsiz çay içebileceği ve derslerine çalışabileceği ortam hazırladık." dedi.