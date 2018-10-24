TÜGVA’dan öğrencilere hediye

YOZGAT (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yerköy İlçe Başkanlığı, Şehit Muammer Nacakoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.

TÜGVA Yerköy İlçe Temsilcisi Hacı Dereli, imam hatip ortaokulu öğrencilerine Hz. Muhammet'in (S.A.V) hayatı kitabı, sırt çantası ve kalem hediye ettiklerini söyledi.



TÜGVA olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında çeşitli çalışmaların bulunduğunu ifade eden Dereli, "TÜGVA ilçe temsilciği olarak başlatmış olduğumuz çalışma kapsamında Şehit Muammer Nacakoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ettik. Öğrencilerimize peygamber efendimizin hayatı kitabı, sırt çantası, TÜGVA dergisi ve kalem hediye ettik. TÜGVA olarak bu tür faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz." dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı Fahri Genç ise TÜGVA İlçe Temsilcisi Hacı Dereli ve üyelerine teşekkür etti.