TÜGVA'dan Kırşehir'de çocuklara yaz kampı

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Temsilciliği, öğrenciler için yaz okulu programı düzenleyecek.

İl Temsilcisi Sergen Özdemir, yaptığı açıklamada, TÜGVA olarak Kırşehir'de her yıl yaz tatilinde ortaokul öğrencileri için düzenledikleri yaz okuluna yeni dönem kayıtlarının başladığını ifade etti.

Öğrencilerin yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmelerini amaçladıklarını belirten Özdemir, yaz okulunun 17 Haziran'da başlayacağını ve yaklaşık bir ay devam edeceğini aktardı.

Ortaokul öğrencilerine yönelik olarak açılan yaz okulunda ön kayıtların başladığını ve programın Şehit Süleyman Sevim İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirileceğini vurgulayan Özdemir, yaz okuluna tüm ortaokul öğrencilerini beklediklerini kaydetti.