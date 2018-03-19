TÜGVA'dan Başkan Çelik'e ziyaret

KAYSERİ (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Emanet, Çelik'i ziyaret ederek, insani yardım konusu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Emanet, ziyarette yaptığı konuşmada şehirlerle beraber insanlarında ihya edilmesinin gerektiğini belirtti.

Belediye yatırımlarının yanında insana yatırım üzerinde de hassasiyetle durduklarını aktaran Çelik, insana yatırımı diğer tüm yatırımlardan daha çok önemsediklerini kaydetti.



