TÜGVA temsilcisi Doğan Başkan Yaka'yı ziyaret etti

KONYA (AA) -Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karapınar Temsilcisi Rasih Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'yı makamında ziyaret etti.



Başkan Yaka'ya kendilerini kabullerinden dolayı teşekkür eden TÜGVA Karapınar Temsilcisi Doğan, vakıf çalışmaları hakkında Başkan Yaka'ya bilgi vererek şunları söyledi:

"Türkiye Gençlik Vakfı, gelenek ve göreneklerine bağlı kalarak, içinde bulunduğumuz dönemin gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa faydalı olan, çalışkan, iyi ahlaklı,örnek ve milli manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik için faaliyetlerini sürdürüyor. Bizler de TÜGVA ailesi olarak gençlerimizi bilinçlendirmeyi hedefliyoruz."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Yaka da, gençlerle bir arada bulunup, onlarla fikir alışverişinde bulunmayı önemsediğini söyledi.



