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TÜGVA Sivas İl Temsilcisi Çınar Suşehri’nde

SİVAS (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sivas İl Başkanı Erhak Çınar, Suşehri ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel’i makamında ziyaret eden Çınar, TÜGVA’nın çalışmaları hakkında bilgi verdi....

06 Mart 2018 Salı 16:26
TÜGVA Sivas İl Temsilcisi Çınar Suşehri’nde
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SİVAS (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sivas İl Başkanı Erhak Çınar, Suşehri ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel’i makamında ziyaret eden Çınar, TÜGVA’nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TÜGVA’nın, her daim hakkın ve adaletin tarafında olan bir nesil yetiştirme amacıyla kurulduğunu belirten Çınar, "Geleneklerine bağlı kalarak, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan bir gençlik için çalışıyoruz." dedi.

Yüksel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Rabbim bu davada görev alan kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Çınar ve beraberindekiler, daha sonra Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu'nu makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.


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Suşehri
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