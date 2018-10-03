TÜGVA Kırşehir'de gençlik merkezi açacak

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Genlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir, gençlere yönelik yeni bir gençlik merkezi açmayı planladıklarını belirtti.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, TÜGVA'nın Kırşehir'deki çalışmaları hakkında bilgi verdi. İl Genelinde bir çok faaliyete imza attıklarını ifade eden Özdemir, ortaokuldan liseye, üniversiteden çalışan gençliğe, kadın ve aileye kadar birçok alanda farklı programlar gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Çeşitli, kurslar, geziler ve ziyaretler yaptıklarını aktaran Özdemir, "Önemli görülen değerlerimiz ve ailelerimizle olan bağlarımızı güçlendirmek için ziyaretler gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. TÜGVA olarak yurt faaliyetlerimizle üniversite kazanan öğrencilerimizin ailelerinden uzakta barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol üstleniyoruz. Öğrencilerimizin sadece barınma ihtiyaçları değil, sosyal ve manevi değerlere olan ihtiyaçlarını da karşılama gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Planladıkları projeleri de anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda gençlere yönelik yeni bir gençlik merkezini hizmete açacağız. TÜGVA olarak Kırşehir’de yeni bir gençlik merkezi açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu merkezimizde gençlerimize yönelik kütüphaneden oyun alanlarına, Türk-İslam sanatının yer aldığı atölyeler, ortaokul öğrencilerimiz için icraat yerleri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği üzere bir millet kıraathanesi de bu merkezimizde bulunacak. İnşallah yakın zamanda bu merkezimizi gençliğimizin hizmetine sunacağız."