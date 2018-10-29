TÜGVA heyeti Başkan Seçen'i ziyaret etti

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Beşinci başkanlığındaki heyet, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Seçen, gençlerle bir arada gelip, onlarla fikir alışverişinde bulunmayı önemsediğini ifade etti.

Seçen, ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak gençlerin her alanda daha iyi yetişmeleri adına üzerlerine düşeni yerine getirme kararlılığı içerisinde olduklarını dile getirdi.

Seçen, ziyaretin anısına Beşinci'ye yöresel el sanatı ürünlerinden çanak amfora hediye etti.

Programda, TÜGVA Nevşehir Temsilcisi Oğuzhan Alkan da hazır bulundu.

