Tüfekle oynarken kazara dedesini vurduğu iddiası

- Konya'nın Çeltik ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun, oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu 68 yaşındaki dedesini öldürdüğü ileri sürüldü

Tüfekle oynarken kazara dedesini vurduğu iddiası
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KONYA (AA) - Konya'nın Çeltik ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun, oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu dedesinin ölümüne neden olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre, S.C.Y. (14), Gökpınar Mahallesi'ndeki evlerinde bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Kazara ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, evin bahçesinde oturan 68 yaşındaki dedesi Abdullah Y'nin başına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, dedenin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından ceset, otopsi için Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, ifadesini almak üzere S.C.Y'yi İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

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