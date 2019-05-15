Tüfekle oynarken kazara dedesini vurduğu iddiası

KONYA (AA) - Konya'nın Çeltik ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun, oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu dedesinin ölümüne neden olduğu öne sürüldü.
İddiaya göre, S.C.Y. (14), Gökpınar Mahallesi'ndeki evlerinde bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, dedenin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından ceset, otopsi için Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Jandarma ekipleri, ifadesini almak üzere S.C.Y'yi İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.